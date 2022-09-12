Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, более грандиозной задачей является вообще завершение путинского режима.

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Что станет поражением путина

Гудков отметил, что полным военным поражением путина будет, когда украинские защитники отбросят российских оккупантов на позиции 23 февраля.

Если и еще Крым освободить – это будет уже не поражение, это будет просто катастрофа,

– заявил российский оппозиционный политик.

По его мнению, деоккупация Крыма станет уже вообще завершением путинского режима в российской федерации.

Более грандиозная задача – это завершение путинского режима. Потому что с этим завершится не только война, но и другие муки всех народов,

– заметил Гудков.

Он подчеркнул, что завершение путинского режима является намного более амбициозной, грандиозной и более правильной задачей.

Полный стрим с Гудковым: смотрите видео

Когда может завершиться война

Гудков считает, что российско-украинская война должна закончиться весной 2023 года. Речь идет о выходе на линию, которая была до 24 февраля 2022 года.

Дальше можно дожимать мирными средствами, а не разрешать убивать своих сограждан,

– отметил он.

Ведь, заметил российский оппозиционный политик, любое наступление – это жертвы и жизнь. Потому делать можно все. Главный вопрос в цене. Если Украина готова платить высокую цену и доводить до конца, затягивать войну еще на полтора года, то может быть и так.

Важно! Украина переломила ход этой войны в свою пользу. Киев, вероятно, будет все чаще диктовать место и характер крупных боевых действий. Поэтому, заявили в Институте изучения войны, россия неадекватно будет реагировать на растущее физическое и психологическое давление Украины, если не найдет способ перехватить инициативу.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов уже несколько тысяч квадратных километров. Речь идет о территориях, освобожденных во время наступления ориентировочно с 29 августа.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло даже лучше, чем ожидали. Однако, отметил министр обороны Алексей Резников, все же рано праздновать победу, ведь россияне тоже могут вскоре пойти в контрнаступление.

Владимир Зеленский пока не хочет вести мирные переговоры с владимиром путиным о прекращении войны в Украине. Глава государства заявил, что не видит со стороны россии конструктивности.

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