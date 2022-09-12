Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, более грандиозной задачей является вообще завершение путинского режима.
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Что станет поражением путина
Гудков отметил, что полным военным поражением путина будет, когда украинские защитники отбросят российских оккупантов на позиции 23 февраля.
Если и еще Крым освободить – это будет уже не поражение, это будет просто катастрофа,
– заявил российский оппозиционный политик.
По его мнению, деоккупация Крыма станет уже вообще завершением путинского режима в российской федерации.
Более грандиозная задача – это завершение путинского режима. Потому что с этим завершится не только война, но и другие муки всех народов,
– заметил Гудков.
Он подчеркнул, что завершение путинского режима является намного более амбициозной, грандиозной и более правильной задачей.
Полный стрим с Гудковым: смотрите видео
Когда может завершиться война
Гудков считает, что российско-украинская война должна закончиться весной 2023 года. Речь идет о выходе на линию, которая была до 24 февраля 2022 года.
Дальше можно дожимать мирными средствами, а не разрешать убивать своих сограждан,
– отметил он.
Ведь, заметил российский оппозиционный политик, любое наступление – это жертвы и жизнь. Потому делать можно все. Главный вопрос в цене. Если Украина готова платить высокую цену и доводить до конца, затягивать войну еще на полтора года, то может быть и так.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
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- Контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло даже лучше, чем ожидали. Однако, отметил министр обороны Алексей Резников, все же рано праздновать победу, ведь россияне тоже могут вскоре пойти в контрнаступление.
- Владимир Зеленский пока не хочет вести мирные переговоры с владимиром путиным о прекращении войны в Украине. Глава государства заявил, что не видит со стороны россии конструктивности.
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