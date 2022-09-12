Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, більш грандіозним завданням є взагалі закінчення путінського режиму.

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Що стане поразкою путіна

Гудков зазначив, що повною воєнною поразкою путіна буде, коли українські захисники відкинуть російських окупантів на позиції 23 лютого.

Якщо й ще Крим звільнити – це буде вже не поразка, це буде просто катастрофа,

– заявив російський опозиційний політик.

На його думку, деокупація Криму буде вже взагалі закінченням путінського режиму в російській федерації.

Більш грандіозне завдання – це закінчення путінського режиму. Тому що із цим завершиться не тільки війна, а й інші муки всіх народів,

– зауважив Гудков.

Він наголосив, що закінчення путінського режиму є набагато амбітнішим, грандіознішим і правильнішим завданням.

Повний стрім із Гудковим: дивіться відео

Коли може завершитися війна

Гудков вважає, що російсько-українська війна має закінчитися навесні 2023 року. Мовиться про вихід на лінію, яка була до 24 лютого 2022 року.

Далі можна дотискати мирними засобами, а не дозволяти вбивати своїх співгромадян,

– зазначив він.

Адже, зауважив російський опозиційний політик, будь-який наступ – це чиїсь жертви та життя. Тому робити можна все. Головне питання у ціні. Якщо Україна готова платити високу ціну і доводити до кінця, затягувати війну ще років на півтора, то може бути й так.

Важливо! Україна переломила хід цієї війни на свою користь. Київ, ймовірно, все частіше диктуватиме місце й характер великих бойових дій. Тому, заявили в Інституті вивчення війни, росія неадекватно реагуватиме на зростаючий фізичний і психологічний тиск України, якщо не знайде спосіб перехопити ініціативу.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів уже декілька тисяч квадратних кілометрів. Мовиться про території, звільнені під час наступу орієнтовно з 29 серпня.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині пройшов навіть краще, ніж очікували. Проте, зауважив міністр оборони Олексій Резніков, усе ж рано святкувати перемогу, адже росіяни теж можуть невдовзі піти в контрнаступ.

Володимир Зеленський наразі не хоче вести мирні переговори з владіміром путіним щодо припинення війни в Україні. Глава держави заявив, що не бачить з боку росії конструктивності.

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