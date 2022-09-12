Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, більш грандіозним завданням є взагалі закінчення путінського режиму.
Зверніть увагу В росії вже говорять про те, що можуть програти у війні, – Подоляк пояснив причини
Що стане поразкою путіна
Гудков зазначив, що повною воєнною поразкою путіна буде, коли українські захисники відкинуть російських окупантів на позиції 23 лютого.
Якщо й ще Крим звільнити – це буде вже не поразка, це буде просто катастрофа,
– заявив російський опозиційний політик.
На його думку, деокупація Криму буде вже взагалі закінченням путінського режиму в російській федерації.
Більш грандіозне завдання – це закінчення путінського режиму. Тому що із цим завершиться не тільки війна, а й інші муки всіх народів,
– зауважив Гудков.
Він наголосив, що закінчення путінського режиму є набагато амбітнішим, грандіознішим і правильнішим завданням.
Повний стрім із Гудковим: дивіться відео
Коли може завершитися війна
Гудков вважає, що російсько-українська війна має закінчитися навесні 2023 року. Мовиться про вихід на лінію, яка була до 24 лютого 2022 року.
Далі можна дотискати мирними засобами, а не дозволяти вбивати своїх співгромадян,
– зазначив він.
Адже, зауважив російський опозиційний політик, будь-який наступ – це чиїсь жертви та життя. Тому робити можна все. Головне питання у ціні. Якщо Україна готова платити високу ціну і доводити до кінця, затягувати війну ще років на півтора, то може бути й так.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Збройні Сили України звільнили від російських окупантів уже декілька тисяч квадратних кілометрів. Мовиться про території, звільнені під час наступу орієнтовно з 29 серпня.
- Контрнаступ ЗСУ на Харківщині пройшов навіть краще, ніж очікували. Проте, зауважив міністр оборони Олексій Резніков, усе ж рано святкувати перемогу, адже росіяни теж можуть невдовзі піти в контрнаступ.
- Володимир Зеленський наразі не хоче вести мирні переговори з владіміром путіним щодо припинення війни в Україні. Глава держави заявив, що не бачить з боку росії конструктивності.
До речі – звільнення Ізюму докорінно змінило хід війни: дивіться відео