Про це 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що це є дуже важливим із психологічного погляду.
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В росії заговорили про ймовірний програш у війні
Подоляк зазначив, що раніше росіяни бравували, роблячи заяви на кшталт "ми тут усіх на коліна". Однак тепер риторика там починає змінюватися – вже є початок обговорення ймовірного програшу москви.
В росії починаються розмови про те, що росія може все ж таки програти,
– заявив радник керівника Офісу Президента.
І це, наголосив він, є дуже важливим із психологічного погляду.
Подоляк пояснив, чому в росії заговорили про програш: дивіться відео
Чому в росії починають про це говорити
Подоляк заявив, що причиною появи у росії таких заяв є консервативне мислення, яке не є актуальним і сучасним. Це консервативне мислення такого типу, що "мені страшно"
Мені страшно, що світ буде інакший, і те, що в ньому будуть інші центри впливу й сили. І що росія залишиться в розряді четвертих – п'ятих категорій країн. Що росії не буде, що не треба буде її боятися,
– пояснив він.
Це, додав радник керівника Офісу Президента, наче такий собі стокгольмський синдром, коли ти звик до певної конфігурації, де є монстр, з яким начебто можна вести бізнес, якого все одно треба боятися, навіть якщо він у костюмі прийшов про щось домовлятися.
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