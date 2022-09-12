Про це 24 каналу сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що це є дуже важливим із психологічного погляду.

Зверніть увагу Контрнаступ ЗСУ – це найкраща можливість піти проти путіна, – політолог про заяву кадирова

В росії заговорили про ймовірний програш у війні

Подоляк зазначив, що раніше росіяни бравували, роблячи заяви на кшталт "ми тут усіх на коліна". Однак тепер риторика там починає змінюватися – вже є початок обговорення ймовірного програшу москви.

В росії починаються розмови про те, що росія може все ж таки програти,

– заявив радник керівника Офісу Президента.

І це, наголосив він, є дуже важливим із психологічного погляду.

Подоляк пояснив, чому в росії заговорили про програш: дивіться відео

Чому в росії починають про це говорити

Подоляк заявив, що причиною появи у росії таких заяв є консервативне мислення, яке не є актуальним і сучасним. Це консервативне мислення такого типу, що "мені страшно"

Мені страшно, що світ буде інакший, і те, що в ньому будуть інші центри впливу й сили. І що росія залишиться в розряді четвертих – п'ятих категорій країн. Що росії не буде, що не треба буде її боятися,

– пояснив він.

Це, додав радник керівника Офісу Президента, наче такий собі стокгольмський синдром, коли ти звик до певної конфігурації, де є монстр, з яким начебто можна вести бізнес, якого все одно треба боятися, навіть якщо він у костюмі прийшов про щось домовлятися.

До речі! У кремлі незадоволені результатами війни, яку розпочали проти України. Адже, як інакше пояснити постійні "чистки" у лавах командування збройними силами росії. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що навіть путінські вояки самі до кінця не розуміють, хто таки ними командує та роздає накази на місцях.

Більше про те, що коїться у кремлі

сєргєй шойгу й інші військові керівники – лише номінальність. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що військовими угрупованнями росії в Україні керує безпосередньо президент владімір путін.

Замість "перемог" у росіян на фронті одні проблеми та поразки. Їхній наступ зупинився, а міністр оборони сєргей шойгу став посміховиськом. За даними розвідки Великої Британії, шойгу взагалі вже нічим не командує.

Водночас між російськими генералами сергієм шойгу та віктором золотовим розгорілася війна за статус улюбленця путіна. Зокрема, про це свідчать декілька фактів.

Вас може зацікавити – Ступак про "відмазування" глави кремля від війни: дивіться відео