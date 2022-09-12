Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він не виключає, що очільник чечні рамзан кадиров забажає стати президентом і впишеться у перегони.

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Яка мета кадирова

Давидюк вважає, що заява кадирова, в якій той розкритикував "стратегію" міноборони росії, є заявкою піти в президенти.

Це явно він уже бачить, що "Акела промахнувся" і молоді вовки намагаються зараз з'їсти старого ведмедя. Це заявка в президенти,

– сказав політолог.

Він зауважив, що спершу були розмови про росгвардію, а тепер кадиров заявляє, що війська воюють не так, тому призначай мене міністром. Путін зрозуміло, що скаже "ні".

Логічно, що далі він скаже, я хочу бути президентом. І може вписатися в перегони. За живого путіна, за мертвого путіна – неважливо,

– зазначив Давидюк.

За його словами, якщо кадиров виграє, то буде у бонусі. Адже він отримає цілу федерацію із республіками, якими можна управляти.

І буде грабувати собі, будувати в Дубаї ще дві пальми і буде собі там жити до кінця днів за рахунок росіян,

– заявив політолог.

Якщо ж кадиров програє, зауважив Давидюк, то отримає можливість і легальне право з погляду його самого на звільнення чечні зі складу російської федерації.

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"Контрнаступ ЗСУ – найкраща можливість піти проти путіна"

Давидюк зауважив, що в росії вже є три кандидати у президенти ще за живого президента. Адже у грі уже також медведєв і ходорковський.

Тобто маховик пішов, давайте підкидати олії у вогонь, нехай там собі гризуть один одного. А наш контрнаступ – найкраща для них підтримка в тому, що вони пішли проти путіна,

– сказав він.

Тому, наголосив політолог, нехай вони грузиться між собою. Чим гірше зараз там, чим більше ці щури гризуть один одного – тим краще для нас.

Він додав, що завдання України – щоб нас не чіпали, і навіть не було думки на нас напасти. Тому треба сильна армія, економіка й геополітичні зв'язки.

Кадиров та його заяви: що відомо

На початку вересня рамзан кадиров заявив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше, та цього разу кремль, здається, знайшов йому іншу роботу.

Глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи.

Деякі росЗМІ написали, що кадиров може обійняти посаду керівника росгвардії, яку зараз очолює золотов. Натомість золотова можуть поставити на місце міністра оборони росії шойгу.

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