Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він не виключає, що очільник чечні рамзан кадиров забажає стати президентом і впишеться у перегони.
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Яка мета кадирова
Давидюк вважає, що заява кадирова, в якій той розкритикував "стратегію" міноборони росії, є заявкою піти в президенти.
Це явно він уже бачить, що "Акела промахнувся" і молоді вовки намагаються зараз з'їсти старого ведмедя. Це заявка в президенти,
– сказав політолог.
Він зауважив, що спершу були розмови про росгвардію, а тепер кадиров заявляє, що війська воюють не так, тому призначай мене міністром. Путін зрозуміло, що скаже "ні".
Логічно, що далі він скаже, я хочу бути президентом. І може вписатися в перегони. За живого путіна, за мертвого путіна – неважливо,
– зазначив Давидюк.
За його словами, якщо кадиров виграє, то буде у бонусі. Адже він отримає цілу федерацію із республіками, якими можна управляти.
І буде грабувати собі, будувати в Дубаї ще дві пальми і буде собі там жити до кінця днів за рахунок росіян,
– заявив політолог.
Якщо ж кадиров програє, зауважив Давидюк, то отримає можливість і легальне право з погляду його самого на звільнення чечні зі складу російської федерації.
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"Контрнаступ ЗСУ – найкраща можливість піти проти путіна"
Давидюк зауважив, що в росії вже є три кандидати у президенти ще за живого президента. Адже у грі уже також медведєв і ходорковський.
Тобто маховик пішов, давайте підкидати олії у вогонь, нехай там собі гризуть один одного. А наш контрнаступ – найкраща для них підтримка в тому, що вони пішли проти путіна,
– сказав він.
Тому, наголосив політолог, нехай вони грузиться між собою. Чим гірше зараз там, чим більше ці щури гризуть один одного – тим краще для нас.
Він додав, що завдання України – щоб нас не чіпали, і навіть не було думки на нас напасти. Тому треба сильна армія, економіка й геополітичні зв'язки.
Кадиров та його заяви: що відомо
- На початку вересня рамзан кадиров заявив про бажання піти у відставку. Однак такі слова від нього лунають не вперше, та цього разу кремль, здається, знайшов йому іншу роботу.
- Глава чечні рамзан кадиров заявив, що на "спеціальну воєнну операцію" проти України повернулися його елітні підрозділи.
- Деякі росЗМІ написали, що кадиров може обійняти посаду керівника росгвардії, яку зараз очолює золотов. Натомість золотова можуть поставити на місце міністра оборони росії шойгу.
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