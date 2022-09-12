Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він не виключає, що очільник чечні рамзан кадиров забажає стати президентом і впишеться у перегони.

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Яка мета кадирова

Давидюк вважає, що заява кадирова, в якій той розкритикував "стратегію" міноборони росії, є заявкою піти в президенти.

Це явно він уже бачить, що "Акела промахнувся" і молоді вовки намагаються зараз з'їсти старого ведмедя. Це заявка в президенти,
– сказав політолог.

Він зауважив, що спершу були розмови про росгвардію, а тепер кадиров заявляє, що війська воюють не так, тому призначай мене міністром. Путін зрозуміло, що скаже "ні".

Логічно, що далі він скаже, я хочу бути президентом. І може вписатися в перегони. За живого путіна, за мертвого путіна – неважливо,
– зазначив Давидюк.

За його словами, якщо кадиров виграє, то буде у бонусі. Адже він отримає цілу федерацію із республіками, якими можна управляти.

І буде грабувати собі, будувати в Дубаї ще дві пальми і буде собі там жити до кінця днів за рахунок росіян,
– заявив політолог.

Якщо ж кадиров програє, зауважив Давидюк, то отримає можливість і легальне право з погляду його самого на звільнення чечні зі складу російської федерації.

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"Контрнаступ ЗСУ – найкраща можливість піти проти путіна"

Давидюк зауважив, що в росії вже є три кандидати у президенти ще за живого президента. Адже у грі уже також медведєв і ходорковський.

Тобто маховик пішов, давайте підкидати олії у вогонь, нехай там собі гризуть один одного. А наш контрнаступ – найкраща для них підтримка в тому, що вони пішли проти путіна,
– сказав він.

Тому, наголосив політолог, нехай вони грузиться між собою. Чим гірше зараз там, чим більше ці щури гризуть один одного – тим краще для нас.

Він додав, що завдання України – щоб нас не чіпали, і навіть не було думки на нас напасти. Тому треба сильна армія, економіка й геополітичні зв'язки.

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