Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давидюк. Он не исключает, что глава чечни рамзан кадыров захочет стать президентом и впишется в гонку.

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Какая цель кадырова

Давидюк считает, что заявление кадырова, в котором тот раскритиковал "стратегию" минобороны россии, является заявкой пойти в президенты.

Это явно он уже видит, что "Акела промахнулся" и молодые волки пытаются сейчас съесть старого медведя. Это заявка в президенты,

– сказал политолог.

Он заметил, что сначала были разговоры о росгвардии, а теперь кадыров заявляет, что войска воюют не так, поэтому назначай меня министром. Путин понятно, что скажет "нет".

Логично, что он дальше скажет, я хочу быть президентом. И может вписаться в гонки. При живом путине, при мертвом путине – неважно,

– отметил Давидюк.

По его словам, если кадыров выиграет, то будет в бонусе. Он ведь получит целую федерацию с республиками, которыми можно управлять.

И будет грабить себе, строить в Дубае еще две пальмы и будет себе там жить до конца дней за счет россиян,

– заявил политолог.

Если же кадыров проиграет, заметил Давидюк, то получит возможность и легальное право с точки зрения его самого на освобождение чечни из российской федерации.

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"Контрнаступление ВСУ – лучшая возможность пойти против путина"

Давидюк отметил, что в россии уже есть три кандидата в президенты еще при живом президенте. Ведь в игре уже также медведев и ходорковский.

То есть маховик ушел, давайте подбрасывать масла в огонь, пусть там себе грызут друг друга. А наше контрнаступление – лучшая для них поддержка в том, что они пошли против путина,

– сказал он.

Поэтому, подчеркнул политолог, пусть они грызутся друг с другом. Чем хуже сейчас там, чем больше эти крысы грызут друг друга – тем лучше для нас.

Он добавил, что задача Украины – чтобы нас не трогали, и даже не было мысли на нас напасть. Поэтому нужна сильная армия, экономика и геополитические связи.

Кадыров и его заявления: что известно

В начале сентября рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него звучат не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.

Глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения.

Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. Зато золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу.

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