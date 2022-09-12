Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давидюк. Он не исключает, что глава чечни рамзан кадыров захочет стать президентом и впишется в гонку.
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Какая цель кадырова
Давидюк считает, что заявление кадырова, в котором тот раскритиковал "стратегию" минобороны россии, является заявкой пойти в президенты.
Это явно он уже видит, что "Акела промахнулся" и молодые волки пытаются сейчас съесть старого медведя. Это заявка в президенты,
– сказал политолог.
Он заметил, что сначала были разговоры о росгвардии, а теперь кадыров заявляет, что войска воюют не так, поэтому назначай меня министром. Путин понятно, что скажет "нет".
Логично, что он дальше скажет, я хочу быть президентом. И может вписаться в гонки. При живом путине, при мертвом путине – неважно,
– отметил Давидюк.
По его словам, если кадыров выиграет, то будет в бонусе. Он ведь получит целую федерацию с республиками, которыми можно управлять.
И будет грабить себе, строить в Дубае еще две пальмы и будет себе там жить до конца дней за счет россиян,
– заявил политолог.
Если же кадыров проиграет, заметил Давидюк, то получит возможность и легальное право с точки зрения его самого на освобождение чечни из российской федерации.
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"Контрнаступление ВСУ – лучшая возможность пойти против путина"
Давидюк отметил, что в россии уже есть три кандидата в президенты еще при живом президенте. Ведь в игре уже также медведев и ходорковский.
То есть маховик ушел, давайте подбрасывать масла в огонь, пусть там себе грызут друг друга. А наше контрнаступление – лучшая для них поддержка в том, что они пошли против путина,
– сказал он.
Поэтому, подчеркнул политолог, пусть они грызутся друг с другом. Чем хуже сейчас там, чем больше эти крысы грызут друг друга – тем лучше для нас.
Он добавил, что задача Украины – чтобы нас не трогали, и даже не было мысли на нас напасть. Поэтому нужна сильная армия, экономика и геополитические связи.
Кадыров и его заявления: что известно
- В начале сентября рамзан кадыров заявил о желании уйти в отставку. Однако такие слова от него звучат не в первый раз, но на этот раз кремль, кажется, нашел ему другую работу.
- Глава чечни рамзан кадыров заявил, что на "специальную военную операцию" против Украины вернулись его элитные подразделения.
- Некоторые росСМИ написали, что кадыров может занять должность руководителя росгвардии, которую сейчас возглавляет золотов. Зато золотова могут поставить на место министра обороны россии шойгу.
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