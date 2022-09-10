Без кадырова россия не сможет эффективно управлять Северным Кавказом. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Обратите внимание кадыров, вероятнее всего, метит на место путина, – Яковина об его "отставке"

Чеченский "падишах"

Эксперт отметил, что даже сегодня кадырова "яростно ненавидят" все российские силовики. По этой причине его переезд в москву маловероятен.

"кадыров – это "брат-близнец" путина, они связаны одной цепью. Но кадыров, отрывающийся из "чеченской почвы" – это неестественно и фантастически", – пояснил журналист.

По его словам, кадыров создал систему власти в Чечне, в которой он является "падишахом". По его мнению, это не свойственно чеченским традициям, поскольку у народа никогда не было всевластных монархов.

кадыров за пределами Чечни – это мертвец. Я не знаю, на какой секунде он станет реальным мертвецом, если переедет в Москву, но кадыров это хорошо понимает. Это абсолютная фантастика, что он выедет. Такого не может быть на белом свете,

– рассказал российский оппозиционер.

Какие неприятности ожидают кадырова: смотрите видео

Наследник предателя

Яковенко указал, что путин не доверяет никому, кроме тех, кого он полностью контролирует. И кадыров являются одним из таких людей.

"Путин прекрасно понимает, что кадыров жив, пока тот поддерживает его. кадыров подконтролен, как и его отец – они предатели чеченского народа. ахмат кадыров был предателем, а кадыров-младший продолжает предательскую политику отца", – подчеркнул эксперт.

По его словам, за лояльность путин платит кадырову "великую дань".

Все эти золотые дворцы, мечети и пистолеты – это деньги российских налогоплательщиков. Оторваться друг от друга эти два человека не могут, потому что кадыров контролируют весь Северный Кавказ для путина. Без кадырова никто этого делать не будет. Без него посыплется весь регион,

– считает журналист.

По его мнению, разрыв с путиным означает для кадырова физическую смерть, и он прекрасно понимает, что его "просто сметут".

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Психотип "лидера Чечни"

Яковенко считает, что кадыров глубоко закомплексованная и слабая фигура. И свои качества он активно демонстрирует в политике.

От этого его постоянные требования, чтобы перед ним все просили прощения. Он довольно мелкая фигура и ничтожная, с огромным количеством комплексов, со стремлением доминировать. Все для того чтобы компенсировать свою глубокую неполноценность. Он тяжелый пациент и это кокетство такое: "я уйду, вы меня уговаривайте, чтобы я остался",

– заметил оппозиционер.

Он констатировал, что кадыров инфантильный и очень мстительный человек.

"кадыров не совсем даже мужчина – как личность. Он очень закомплексованный тип и очень слабый", – резюмировал эксперт.

Что известно об "отставке" кадырова

Приспешник путина заявил о возможной отставке в видеообращении, которое 4 сентября опубликовал в своих соцсетях. В нем рамзан кадыров сообщил, что после 15 лет руководства чечней, он заметил, что засиделся в должности. Поэтому он хочет уйти.

В кремле сразу же отреагировали на такое обращение кадырова. Так, глава пресс-службы президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что пока кадыров не уходит в отставку и продолжает руководить чеченской республикой.

Впоследствии приспешник путина изменил взгляды и планы на будущее и записал новое видеообращение. Теперь он убеждал, что не уйдет просто так с должности, потому что "народ ему доверил" руководство чечней. Свою работу кадыров назвал "святым долгом".

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