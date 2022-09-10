Без кадирова росія не зможе ефективно керувати Північним Кавказом. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Зверніть увагу Кадиров, найімовірніше, мітить на місце путіна, – Яковина про його "відставку"

Чеченський "падишах"

Експерт зазначив, що навіть сьогодні кадирова "люто ненавидять" усі російські силовики. З цієї причини його переїзд до москви є малоймовірним.

"кадиров – це "брат-близнюк" путіна, вони пов'язані одним ланцюгом. Але кадиров, який відривається з "чеченського ґрунту" – це неприродно і фантастично", – пояснив журналіст.

За його словами, кадиров створив систему влади в Чечні, в якій він є "падишахом". На його думку, це не властиво для чеченських традицій, позаяк у народу ніколи не було всевладних монархів

кадиров поза межами Чечні – це мрець. Я не знаю, на якій секунді він стане реальним мерцем, якщо переїде до Москви, але кадиров це добре розуміє. Це абсолютна фантастика, що він виїде. Такого не може бути на білому світі,

– розповів російський опозиціонер.

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Спадкоємець зрадника

Яковенко вказав, що путін не довіряє нікому, крім тих, кого він повністю контролює. І кадиров є одним із таких людей.

"путін чудово розуміє, що кадиров живий, поки той підтримує його. кадиров підконтрольний, як і його батько – вони зрадники чеченського народу. ахмат кадиров був зрадником, а кадиров-молодший продовжує зрадницьку політику батька", – підкреслив експерт.

З його слів, за лояльність путін платить кадирову "велику данину".

Всі ці золоті палаци, мечеті та пістолети – це гроші російських платників податків. Відірватися одна від одної ці дві людини не можуть, тому що кадиров контролює весь Північний Кавказ для путіна. Без кадирова ніхто цього робити не буде. Без нього посиплеться весь регіон,

– вважає журналіст.

На його думку, розрив із путіним означає для кадирова фізичну смерть, й він чудово розуміє, що його "просто зметуть".

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Психотип "лідера Чечні"

Яковенко вважає, що кадиров глибоко закомплексована й слабка фігура. Й свої якості він активно демонструє у політиці.

Від цього його постійні вимоги, щоб перед ним усі просили вибачення. Він досить дрібна фігура й мізерна, з величезною кількістю комплексів, з прагненням домінувати. Все для того, щоб компенсувати свою глибоку неповноцінність. Він тяжкий пацієнт й це кокетство таке: "я піду, ви мене вмовляйте, щоб я залишився",

– зауважив опозиціонер.

Він констатував, що кадиров інфантильна й дуже мстива людина.

"кадиров не зовсім навіть чоловік – як особистість. Він дуже закомплексований тип й дуже слабкий", – резюмував експерт.

Що відомо про "відставку" кадирова

Посіпака путіна заявив про можливу відставку у відеозверненні, яке 4 вересня опублікував у своїх соцмережах. У ньому рамзан кадиров повідомив, що після 15 років керівництва чечнею, він помітив, що засидівся на посаді. Тому він хоче піти.

У кремлі одразу ж відреагували на таке звернення кадирова. Так, голова пресслужби президента країни-агресорки дмітрій пєсков заявив, що поки кадиров не йде у відставку та продовжує керувати чеченською республікою.

Згодом посіпака путіна змінив погляди й плани на майбутнє та записав нове відеозвернення. Тепер він переконував, що не піде просто так з посади, бо "народ йому довірив" керівництво чечнею. Свою роботу кадиров назвав "святим обов'язком".

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