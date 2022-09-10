Схоже, навіть путінські вояки самі до кінця не розуміють, хто таки ними командує та роздає накази на місцях. Про це на стрімі 24 каналу сказав Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст.
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За його словами, попри все, путін намагається і далі виглядати впевнено, однак "деталі більше неадекватним".
Насправді якихось ресурсів та кроків для того, що переламати ситуацію на фронті у нього немає. Насамперед через те, що немає "мізків". Це головна проблема, звісно, після нападу на велику європейську країну,
– сказав Яковенко.
Неадекватна брехня росіян
І додав, що відбувається зараз на фронті з боку російського командування – суцільна маячня. Так само смішно й виглядає брехня генерала коношенка про те, що, мовляв, "усе йде за планом, триває наступ", у той час, як ворожі війська зазнають поразки. Це виглядає, як мінімум, неадекватно, вважає Яковенко.
"Це символ російської армії, коли є такі "кадри" як коношенко. Це ще одна проблема. Хто керує взагалі? Насправді досі ніхто навіть не розуміє, хто командує "спецоперацією" (російський евфемізм на позначення війни проти України – 24 канал)", – додав опозиціонер.
І наголосив, що про це достеменно ніхто не знав з початку великого наступу росії на Україну. Це ще одна з причин поразки країни-агресорки у війні.
Повний стрім з Ігорем Яковенком: дивіться відео
Відставка шойгу: що відомо
- Центр протидії дезінформації при РНБО зазначив, що відсторонення шойгу дійсно можливе. Це він переконував путіна, що українські міста самі здаватимуться в окупацію і він зможе розв'язати всі завдання без загальної мобілізації.
- Політичний та економічний експерт Валерій Клочок вважає, що шойгу не був відсторонений від військового командування. Так це б означало і поразку самого путіна.
- Військовий експерт Ігаль Левін повідомив, талановитих кадрів на заміну шойгу в росії немає. Відставка шойгу означає, що в кремлі "штормить".
- Раніше повідомлялось, що на місце шойгу претендує золотов, і між ними в кремлі вже розгорілась справжня війна.