Схоже, навіть путінські вояки самі до кінця не розуміють, хто таки ними командує та роздає накази на місцях. Про це на стрімі 24 каналу сказав Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст.

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За його словами, попри все, путін намагається і далі виглядати впевнено, однак "деталі більше неадекватним".

Насправді якихось ресурсів та кроків для того, що переламати ситуацію на фронті у нього немає. Насамперед через те, що немає "мізків". Це головна проблема, звісно, після нападу на велику європейську країну,

– сказав Яковенко.

Неадекватна брехня росіян

І додав, що відбувається зараз на фронті з боку російського командування – суцільна маячня. Так само смішно й виглядає брехня генерала коношенка про те, що, мовляв, "усе йде за планом, триває наступ", у той час, як ворожі війська зазнають поразки. Це виглядає, як мінімум, неадекватно, вважає Яковенко.

"Це символ російської армії, коли є такі "кадри" як коношенко. Це ще одна проблема. Хто керує взагалі? Насправді досі ніхто навіть не розуміє, хто командує "спецоперацією" (російський евфемізм на позначення війни проти України – 24 канал)", – додав опозиціонер.

І наголосив, що про це достеменно ніхто не знав з початку великого наступу росії на Україну. Це ще одна з причин поразки країни-агресорки у війні.

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