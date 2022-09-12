Об этом 24 каналу сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что это очень важно с психологической точки зрения.

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В россии заговорили о вероятном проигрыше в войне

Подоляк отметил, что раньше россияне бравировали, делая заявления типа "мы здесь всех на колени". Однако теперь риторика там начинает меняться – уже начались обсуждения вероятного проигрыша москвы.

В россии начинаются разговоры о том, что россия может все же проиграть,

– заявил советник руководителя Офиса Президента.

И это, подчеркнул он, очень важно с психологической точки зрения.

Подоляк объяснил, почему в россии заговорили о проигрыше: смотрите видео

Почему в россии начинают об этом говорить

Подоляк заявил, что причиной появления в россии таких заявлений является консервативное мышление, которое неактуально и несовременно. Это консервативное мышление такого типа, что "мне страшно".

Мне страшно, что мир будет иным, и то, что в нем будут другие центры влияния и силы. И что россия останется в разряде четвертых – пятых категорий стран. Что россии не будет, что не надо будет ее бояться,

– объяснил он.

Это, добавил советник руководителя Офиса Президента, как стокгольмский синдром, когда ты привык к определенной конфигурации, где есть монстр, с которым вроде бы можно вести бизнес, которого все равно нужно бояться, даже если он в костюме пришел о чем-то договариваться.

Кстати говоря! В кремле недовольны результатами войны, начатой против Украины. Ведь как иначе объяснить постоянные "чистки" в рядах командования вооруженными силами россии. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что даже путинские воины сами до конца не понимают, кто ими командует и раздает приказы на местах.

Больше о том, что происходит в кремле

Сергей шойгу и другие военные руководители – только номинальность. Аналитики Института изучения войны убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.

В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.

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