Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, сейчас в российских медиа, а также в соцсетях раздается все больше критики в адрес сергея Шшойгу.
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Пионтковский отметил, что профессиональные российские военные презирают министра обороны. А поток негативной информации, который сейчас появился в информационном пространстве по поводу шойгу, одобряют в кремле.
Шойгу – идеальный кандидат на роль козла отпущения в провалах россии,
– отметил Пионтковский.
"Путин пытается прикрыться шойгу"
Публицист добавил, что на самом деле есть 2 виновника в поражении российской армии в войне в Украине:
- президент российской федерации владимир путин, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами;
- министр обороны россии сергей шойгу.
"Еще начальник генштаба вооруженных сил валерий герасимов, но он не считается. Это слишком незначительная фигура для показательного процесса", – отметил Пионтковский.
Поэтому российский диктатор, чтобы обезопасить себя, решил сделать виновным в провалах российской армии именно министра обороны.
Путину в этой ситуации легче всего прикрыться шойгу,
– отметил российский публицист.
Андрей Пионтковский рассказал о положении шойгу: смотрите видео
Российская армия терпит поражение в Украине
- ВСУ осуществляют успешное наступление на нескольких направлениях. На Херсонщине и Харьковщине российские командиры бросают подчиненных и убегают.
- Кроме того, после успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины вражеские подразделения на Юге выискивают способы выйти на контакт с нашими подразделениями. Все для того, чтобы провести так называемые переговоры о сложении оружия.
- В Рроссии уже ищут, кого сделать виновным в позорном поражении в войне в Украине. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что виновными в проигрыше россии останутся либо высшие военные чины – генералы, либо сам российский диктатор путин. Они должны решить между собой, кто из них будет отвечать за проигрыш.