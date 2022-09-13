Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, в россии нарастает все большее недовольство действиями владимира путина.
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Россияне обвиняют кремлевского диктатора в неэффективности во время войны в Украине, повлекшей огромные потери в российской армии.
Военная машина в россии рушится. Путину страшно проигрывать. А сейчас этот страх особенно силен, потому что он понимает последствия,
– отметил Клочок.
Россия бросила в Украину войска, которые должны были бы "защищать" Москву
По словам политического эксперта, существует несколько признаков того, что оборонный потенциал россии стремительно падает.
В частности, об этом свидетельствует тот факт, что оккупанты привлекли к войне против Украины даже те военные подразделения, которые, с точки зрения кремля, должны были бы защищать Москву от НАТО.
- Речь идет о таманской и кантемировской дивизиях первой танковой армии россии. По словам Клочко, эти военные подразделения были наполовину уничтожены еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.
- Также из-под Москвы отвели 45 отдельную бригаду специального назначения воздушно-десантных сил россии. Эта боевая единица также участвовала в войне против Украины. Как отметил политический эксперт, официальной информации по потерям в этой бригаде нет. Однако есть данные, что военные вернулись в ограниченном количестве.
Что россия хочет купить у Таджикистана
Кроме того, у страны-агрессора есть большие проблемы с военной техникой и снарядами.
Россия обратилась к странам Центральной Азии с просьбой продать им снаряды в РСЗО и в САУ "Пион". Также россияне просят продать им двигатели в бронированные машины. Вы только представьте, у них даже двигателей нет,
– сказал Клочок.
По его словам, россия хочет купить двигатели для БМП у Таджикистана. Однако неизвестно, заинтересуется ли Душанбе таким соглашением.
"То, продадут ли россиянам двигатели, – под большим вопросом. Ведь США имеют большое влияние на страны Центральной Азии", – отметил политический эксперт.
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Ситуация в россии: коротко
- Российская армия терпит сокрушительное поражение на фронте в Украине. Кремль ищет виновника, на которого можно было бы "повесить" вину за разгром русских войск. Идеальным кандидатом на роль козла отпущения может стать министр обороны россии сергей шойгу.
- В США считают, что путину теперь стало гораздо труднее "скрывать от российского народа масштаб своих неудач в Украине".
- Из-за провалов на войне в Украине в российской думе заговорили о необходимости всеобщей мобилизации. Граждане государства-агрессорки шокированы таким заявлением.