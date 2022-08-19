Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією". Він назвав дії німців нерозумними.

До теми Друг путіна Шредер виступив за запуск "Північного потоку-2" і передав російські пропозиції

Запуск "Північного потоку-2" нагадує "наркоманію"

Як заявив Кулеба, заклики деяких німецьких політиків ненадовго запустити NS2, а потім закрити, абсолютно нераціональні.

Це нагадує наркоманію, коли людина каже "Останній раз!" не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу"

– зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що залежність від російського газу вбиває.

Заява Німеччини про "Північний потік-2"

У правлячій коаліції Німеччини заявили про необхідність запустити "Північний потік-2", введення в експлуатацію якого призупинили через війну росії проти України. У Німеччині заявляють, що "немає вагомих причин", щоб не запускати "Північний потік-2".

Відповідну заяву зробив Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини. Він заявив, що Німеччині потрібно запустити "Північний потік-2", щоб заповнити газосховища на зиму, хоча росія продовжує війну проти України.

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2", – заявив Кубікі.

Запуск "Північного потоку-2": що відомо

Сьомий німецький канцлер Герхард Шредер, який славиться теплими стосунками з путіним, цинічно заявив, що для вирішення газового дефіциту у країні, слід запустити російський газопровід "Північний потік-2". На його думку, це найпростіший спосіб забезпечити Німеччину газом. Водночас питання фінансування війни ексканцлера не турбує.

Водночас громадський фонд Німеччини хоче розірвати зв'язки з "Північним потоком-2". Однак для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити житлові субсидії та захистити орендарів від виселення через неоплачені рахунки за опалення.

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