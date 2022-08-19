Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал происходящее "наркоманией". Он назвал действия немцев неразумными.

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Запуск "Северного потока-2" напоминает "наркоманию"

Как заявил Кулеба, призывы некоторых немецких политиков ненадолго запустить NS2, а затем закрыть абсолютно нерациональные.

Это напоминает наркоманию, когда человек говорит "В последний раз!" не осознавая разрушительных последствий каждый "последний раз"

– отметил министр.

Кулеба подчеркнул, что зависимость от российского газа убивает.

Заявление Германии о "Северном потоке-2"

В правящей коалиции Германии заявили о необходимости запустить "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого приостановили из-за войны россии против Украины. В Германии заявляют, что "нет веских причин", чтобы не запускать "Северный поток-2".

Соответствующее заявление сделал Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии. Он заявил, что Германии нужно запустить "Северный поток-2", чтобы заполнить газохранилища на зиму, хотя Россия продолжает войну против Украины.

"Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно быстрее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2", – заявил Кубики.

Запуск "Северного потока-2": что известно

Седьмой немецкий канцлер Герхард Шредер, славящийся теплыми отношениями с Путиным, цинично заявил, что для решения газового дефицита в стране следует запустить российский газопровод "Северный поток-2". По его мнению, это самый простой способ обеспечить Германию газом. В то же время, вопрос финансирования войны экс-канцлера не беспокоит.

В то же время, общественный фонд Германии хочет разорвать связи с "Северным потоком-2". Однако для этого ему нужно погасить 12 миллионов евро своих обязательств.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить жилищные субсидии и защитить арендаторов от выселения из-за неоплаченных счетов за отопление.

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