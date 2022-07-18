Фонд был создан, чтобы помочь российскому "газпрому" достроить газопровод в Балтийском море. У него есть обязательства перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG.

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Немецкий фонд планирует разорвать связи с "Северным потоком-2"

Немецкий общественный фонд имел коммерческое отделение для покупки и владения активами, необходимыми для завершения строительства газопровода в Балтийском море. Его в 2021 году создали за счет пожертвований в размере:

20 миллионов евро от компании Nord Stream 2 AG;

200 тысяч евро от правительства земли Мекленбург-Передняя Померания в Германии.

Перед полномасштабным вторжением россии в Украину отношения Москвы и Берлина испортились. В феврале Германия остановила трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов. После этого премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания объявил о ликвидации фонда.

Его глава Эрвин Селлеринг заявил, что фонд хочет прекратить все связи с "Северным потоком-2" после уплаты 12 миллионов евро обязательств перед его дочерней швейцарской компанией. Именно она в прошлом году завершила строительство газопровода на дне Балтийского моря.

Приблизительно 10 миллионов евро из общей суммы приходится на поступления от продаж машин, устройств и материалов, а также закупок, которые когда-то финансировала компания Nord Stream 2 AG.

из общей суммы приходится на поступления от продаж машин, устройств и материалов, а также закупок, которые когда-то финансировала компания Nord Stream 2 AG. Также компании вернут 2 миллиона евро, которые фонд принял в качестве предоплаты.

В фонде не уточнили, будут ли препятствовать возвращению этих денег санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей. В настоящее время в "Северном потоке-2" это заявление не прокомментировали.

Обратите внимание! Канцлер Германии Олаф Шольц 22 февраля сообщил, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" остановят. На следующий день в ответ на признание россией независимости временно оккупированных территорий украинского Донбасса США ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей.

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