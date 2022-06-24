Об этом пишет издание со ссылкой на анонимные источники правительства. Они отметили, что министерство экономики Германии рассматривает вопрос о том, стоит ли экспроприировать часть размещаемого на территории Германии трубопровода с возможным отсоединением его от остальной системы.

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Национализация "Северного потока-2"

Трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с плавучим терминалом СПГ (сжиженный природный газ). Преимущество такого решения состоит в том, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться непосредственно в южную Германию.

Сложности национализации части "Северного потока-2"

К сложностям этого плана Spiegel относит необходимость повторных экологических согласований работ в природной территории Natura 2000, которая охраняется. Район защищен природоохранным законом в соответствии с положением Natura 2000, что имеет особо строгие требования.

Нынешние права собственности также сложны. Nord Stream 2 является неплатежеспособной, холдинговой компанией управляет администратор из Швейцарии. Поэтому вопрос собственности на трубопровод остается неясным.

Также одним из страхов немцев Владимир Путин и его государственная компания "Газпром". Которые могут отреагировать на такую экспроприацию местью. К примеру, методом национализации германских компаний в России. В "Газпроме" все еще надеются возобновить работу газопровода через два – три года, когда война против Украины закончится и отношения нормализуются.

Труба, уже содержащая несколько миллионов кубометров газа, обслуживается и сегодня, чтобы ее можно было использовать в краткосрочной перспективе.

Остановка "Северного потока-2"

Ввод трубопровода в эксплуатацию был заморожен через начало войны России против Украины. 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" будет остановлена . На следующий день США ввели санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей в ответ на признание Россией независимости оккупированных территорий украинского Донбасса.

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