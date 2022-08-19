В Германии говорят, что закроют газопровод, когда заполнят свои хранилища

Соответствующее заявление сделал Вольфганг Кубики, вицеспикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии. Он заявил, что Германии нужно запустить "Северный поток-2", чтобы заполнить газохранилища на зиму, хотя россия продолжает войну против Украины.

Кстати, Германия намерена национализировать часть "Северного потока-2", – СМИ

Мы должны открыть "Северный поток-2" как можно скорее, чтобы заполнить наши газовые хранилища на зиму. Нет веских причин не открывать "Северный поток-2",

– заявил Кубики.

Немецкий высокопоставленный политик считает, что это поможет людям не мерзнуть зимой, а промышленность Германии не претерпит серьезного ущерба. По его словам, эти задачи являются первоочередными для федерального правительства.

При этом вице-спикер Бундестага отметил, что Германия может закрыть "Северный поток-2" после того, как резервуары для хранения газа будут заполнены.

Кубики не поддерживает тезис, что российский диктатор владимир путин использует запуск "Северного потока-2" как "большой успех". По мнению политика, все, что обеспечивает поступление большего количества газа, будет более полезно для Германии, чем для путина.

Кстати, наибольший пропагандистский успех путина был бы в том случае, если бы у нас закончился газ, пока он еще хорошо зарабатывает на нас. Это надо предотвратить,

– резюмировал Кубики.

Германия приостановила ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2"

В феврале Германия из-за вторжения россии в Украину приостановила ввод в эксплуатацию готового газопровода "Северный поток-2". Еще до 24 февраля немецкие компании начали расторгать контракты по "Северному потоку-2".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сожалеет о своей былой позиции относительно россии и поддержке "Северного потока-2". Экс-министр иностранных дел и экономики Германии Зигмар Габриэль тоже признал свои ошибки по газопроводу "Северный поток-2". В частности, то, что он не прислушивался к другим партнерам.

Сейчас россия поставляет лишь около 20% от возможного количества газа через "Северный поток-1". В "газпроме" пеняют на технические причины, хотя в немецком правительстве считают, что россия прикрывается такой проблемой.

В случае полного прекращения поставок газа из россии, Германии будет трудно иметь достаточное количество природного газа, чтобы пережить предстоящую зиму. Газа в хранилищах Германии хватит менее чем на 3 месяца.

К сведению – "газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС: смотрите видео