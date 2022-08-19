У Німеччині кажуть, що закриють газогін, коли заповнять свої сховища

Відповідну заяву зробив Вольфганг Кубікі, віцеспікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до правлячої коаліції Німеччини. Він заявив, що Німеччині потрібно запустити "Північний потік-2", щоб заповнити газосховища на зиму, хоча росія продовжує війну проти України.

До речі Німеччина має намір націоналізувати частину "Північного потоку-2", – ЗМІ

Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якнайшвидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2",

– заявив Кубікі.

Німецький високопоставлений політик вважає, що це допоможе людям не мерзнути взимку, а промисловість Німеччини не зазнає серйозної шкоди. За його словами, ці завдання є першочерговими для федерального уряду.

При цьому віцеспікер Бундестагу зазначив, що Німеччина може закрити "Північний потік-2" після того, як резервуари для зберігання газу будуть заповнені.

Кубікі не підтримує тезу, що російський диктатор владімір путін використає запуск "Північного потоку-2" як "великий успіх". На думку політика, все, що забезпечує надходження більшої кількості газу, буде кориснішим для Німеччини, ніж для путіна.

До речі, найбільший пропагандистський успіх путіна був би у тому разі, якби у нас закінчився газ, поки він ще добре на нас заробляє. Цьому треба запобігти,

– резюмував Кубікі.

Німеччина призупинила введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2"

У лютому Німеччина через вторгнення росії в Україну призупинила введення в експлуатацію готового газопроводу "Північний потік-2". Ще до 24 лютого німецькі компанії почали скасовувати контракти по "Північному потоку-2".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що шкодує про свою минулу позицію щодо росії та підтримку "Північного потоку-2". Ексміністр закордонних справ і економіки Німеччини Зігмар Габріель теж визнав свої помилки щодо газопроводу "Північний потік-2". Зокрема те, що він не прислухався до інших партнерів.

Наразі росія постачає лише близько 20% від можливої ​​кількості газу через "Північний потік-1". У "газпромі" звинувачують у цьому технічні причини, хоча в німецькому уряді вважають, що росія вдає проблеми.

У разі повного припинення поставок газу з росії Німеччині буде важко мати достатню кількість природного газу, щоб пережити майбутню зиму. Газу у сховищах Німеччини вистачить менше ніж на 3 місяці.

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