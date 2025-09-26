Что Песков сказал о Северном потоке?
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Осталась ветка, ее можно запустить хоть сейчас,
– сказал журналистам Дмитрий Песков.
Система Nord Stream состоит из двух двойных газопроводов:
- Nord Stream 1 (NS1);
- Nord Stream 2 (NS2).
Они проходят по дну Балтийского моря в Германию. После взрывов 2022 года невредимой осталась лишь одна из четырех ниток – часть NS2.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в мае, что обеспечение того, чтобы Nord Stream 2 так и не заработал, было частью усилий по усилению давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров о завершении войны в Украине.
Заметьте! Песков выразил надежду, что расследование взрывов под руководством Германии будет завершено.
Как отмечает Reuters, прошлом месяце в Италии был арестован гражданин Украины по подозрению в участии в атаках, в которых Россия прямо обвиняет Киев.
Никто не взял на себя ответственность за взрывы, а Украина отрицает любую причастность,
– говорится в материале.
И Москва, и Запад описывали эти взрывы 26 сентября 2022 года как акт диверсии, что отрезал значительную часть поставок российского газа в Европу. В частности, в пятницу, 26 сентября, Песков вновь повторил позицию Кремля, что Соединенные Штаты частично виноваты в организации атак.
Кто, скажем, это одобрил? Ну, очевидно, что без ведома администрации Байдена в США такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны,
– сказал Песков.
Обратите внимание! США отрицают любое участие во взрывах.
Что известно об украинце, которого обвиняют в подрыве?
В Италии задержали украинца, которого подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток". Об этом сообщили в прокуратуре Германии.
События произошли 20 августа вечером в провинции Римини. Мужчину идентифицировали как Сергея К.
Его арестовали на основании европейского ордера.
Что рассказал сам украинец в суде?
Украинец, которого обвиняют в подрыве Северных потоков, отверг обвинения во время судебного заседания. Он заявил, что на момент подрыва находился в Украине.
В частности СМИ назвали полное имя мужчины и предоставили больше информации о нем.