Кузнецова задержали в Римини 21 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство ANSA.

Смотрите также ЕС заплатил Москве сотни миллионов евро за газ: кто покупал больше всего

Кузнецова хотят экстрадировать в Германию

Апелляционный суд Болоньи постановил передать Кузнецова в Верховный федеральный кассационный суд Германии. Украинца задержали 21 августа в Римини по европейскому ордеру на арест. Решение было вынесено после слушания, состоявшегося 9 сентября.

Адвокат подозреваемого Никола Канестрини заявил, что планирует обжаловать экстрадицию в Кассационном суде Италии. Он настаивает, что при рассмотрении дела были нарушены фундаментальные права его подзащитного, в частности право на справедливое судебное разбирательство, условия содержания под стражей и функциональный иммунитет.

Немецкая прокуратура в августе сообщила, что Кузнецов входил в группу, которая установила взрывчатку на участках газопровода вблизи острова Борнхольм в Балтийском море. Его обвиняют в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционную диверсию и уничтожение важных сооружений.

Что известно о задержании Кузнецова?