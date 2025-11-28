Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии
Что известно о решении немецкого суда в отношении Сергея Кузнецова?
В Федеральной прокуратуре Германии сообщили, что следственный судья Федерального суда выполнил 28 ноября 2025 года ордер на арест против гражданина Украины Сергея К.
Этот ордер был выдан в связи с подозрением мужчины в подрыве газопровода "Северный поток".
Стоит отметить, что немецкий суд поместил под стражу украинского гражданина почти сразу после его экстрадиции из Италии. До этого Сергей Кузнецов находился в итальянской тюрьме.
Что известно о задержании и судебном деле Кузнецова?
Сергея Кузнецова был задержан в Италии в конце августа 2025 года по европейскому ордеру. Его подозревают в том, что он якобы выполнял координационную роль на борту яхты "Андромеда" и был ее командиром, которую связывают с подрывом трубопроводов "Северного потока".
Во время судебного заседания украинец полностью отверг обвинения и заявил, что на момент взрывов находился в Украине. 6 ноября стало известно, что 49-летний Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме и требовал обеспечить базовые права: надлежащее питание, чистые условия, достойное содержание и равное отношение, включая свидания с семьей и доступ к информации.
Интересно, что Кузнецов не единственный фигурант этого дела. В Польше уже рассматривали дело Владимира Журавлева, которого подозревали в закладке взрывчатки на газопроводах в Балтийском море в 2022 году.
Журавлев обвинения также отверг и утверждает, что узнал об инциденте из новостей. В конце концов польский суд освободил его из-под стражи и отказал в экстрадиции в Германию.