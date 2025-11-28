Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини

Що відомо про рішення німецького суду стосовно Сергія Кузнєцова?

У Федеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що слідчий суддя Федерального суду виконав 28 листопада 2025 року ордер на арешт проти громадянина України Сергія К.

Цей ордер було видано у зв'язку з підозрою чоловіка у підриві газопроводу "Північний потік".

Варто зазначити, що німецький суд помістив під варту українського громадянина майже відразу після його екстрадиції з Італії. До цього Сергій Кузнєцов перебував в італійській в'язниці.

Що відомо про затримання та судову справу Кузнєцова?