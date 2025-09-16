Кузнєцова затримали у Ріміні 21 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство ANSA.
Кузнєцова хочуть екстрадувати у Німеччину
Апеляційний суд Болоньї постановив передати Кузнєцова до Верховного федерального касаційного суду Німеччини. Українця затримали 21 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт. Рішення було винесене після слухання, що відбулося 9 вересня.
Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні заявив, що планує оскаржити екстрадицію в Касаційному суді Італії. Він наполягає, що під час розгляду справи було порушено фундаментальні права його підзахисного, зокрема право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет.
Німецька прокуратура у серпні повідомила, що Кузнєцов входив до групи, яка встановила вибухівку на ділянках газогону поблизу острова Борнгольм у Балтійському морі. Його звинувачують у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційну диверсію та знищення важливих споруд.
Що відомо про затримання Кузнєцова?
В Італії затримали українця, підозрюваного у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.
За даними німецьких слідчих, затриманий перебував на борту вітрильної яхти "Андромеда", яку орендували підозрювані нападники. Водночас він не брав участі у підводних роботах, а виконував координаційну функцію.
Сергій Кузнєцов відкинув звинувачення під час судового засідання. Він заявив, що на момент підриву трубопроводів перебував в Україні.
Слідство встановило, що на яхті був не лише Кузнєцов. Разом із ним там було щонайменше п'ятеро людей: жінка та четверо водолазів-підривників. Їхні особи наразі не встановлені, або не розголошуються.