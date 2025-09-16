Кузнєцова затримали у Ріміні 21 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство ANSA.

Кузнєцова хочуть екстрадувати у Німеччину

Апеляційний суд Болоньї постановив передати Кузнєцова до Верховного федерального касаційного суду Німеччини. Українця затримали 21 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт. Рішення було винесене після слухання, що відбулося 9 вересня.

Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні заявив, що планує оскаржити екстрадицію в Касаційному суді Італії. Він наполягає, що під час розгляду справи було порушено фундаментальні права його підзахисного, зокрема право на справедливий судовий розгляд, умови утримання під вартою та функціональний імунітет.

Німецька прокуратура у серпні повідомила, що Кузнєцов входив до групи, яка встановила вибухівку на ділянках газогону поблизу острова Борнгольм у Балтійському морі. Його звинувачують у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційну диверсію та знищення важливих споруд.

Що відомо про затримання Кузнєцова?