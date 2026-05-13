Як США хочуть контролювати транзит газу?

Про це заявив міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю RT India.

США не приховують бажання контролю над транзитом газу через Україну,

– зазначив глава російського МЗС.

Ба більше, за словами Лаврова, Вашингтон націлився також на газопроводи "Північні потоки". Нібито американці прагнуть викупити частини обох трубопроводів у Європи за копійки, щоб відновити їх, а після чого вже "диктувати власні ціни на газ".

До слова, це не вперше глава МЗС Росії звинувачує США у бажанні домінувати на світових енергетичних ринках, пише Reuters. Не так давно в ефірі France Televisions Лавров заявляв майже аналогічне.

Сполучені Штати також зараз заявляють, що хочуть захопити трубопровід "Північний потік",

– стверджував міністр.

У чому ще Лавров звинувачує Сполучені Штати?

До того ж Лавров переконаний, що адміністрація чинного президента Дональда Трампа прагне економічно "покарати" Росію. І вона буцімто діє вже не у продовження спадщини попереднього американського лідера Джо Байдена, а самостійно.

Зокрема, США нібито намагаються встановити контроль над співпрацею, яку налагодили у нафтовій галузі Росія та Венесуела.

Тому, за словами міністра, жодних спільних проєктів між Росією і США наразі не реалізують.

Багато правильних слів про те, що Росія та США мають величезні перспективи для взаємовигідних, сучасних, технологічних, енергетичних та інших проєктів. Але насправді нічого не відбувається,

– зазначив Лавров.

На додачу він зауважив що західні країни зараз намагаються заборонити російський газ у світі, щоб покарати Москву. Але та, своєю чергою, буцімто завжди "сумлінно ставиться до своїх обов'язків".

Важливо! Раніше експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у коментарі 24 Каналу висловив думку, що прагнення президента Дональда Трампа відійти налагодити дружбу з Російським диктатором Володимиром Путіним може бути небезпечним. За його словами, партнерство американського лідера та його команди з російською диктатурою навряд чи буде успішним.

Що відомо про газопроводи "Північні потоки"?

Нагадаємо, що "Північні потоки" – це система газопроводів, які прокладені на дні Балтійського моря та з’єднують Росію з Німеччиною. До неї входять "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Та робота газопроводів фактично припинилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Постачання через "Північний потік-1" зупинили через санкції проти Росії та скорочення імпорт газу Москви. А "Північний потік-2" так і не запустили, оскільки Німеччина заморозила його сертифікацію.

Окрім того, у вересні 2022 року частина трубопроводів була пошкоджена вибухами в Балтійському морі. Тоді Росія та західні країни заявили, що інцидент був актом саботажу.

Слідчі роками намагалися розгадати, хто стояв за вибухами, а минулого року в Італії заарештували українця. Його підозрювали саме в координації нападів, як повідомляло Reuters. Проте Україна свою причетність заперечує