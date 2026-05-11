Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про підозру ексдепутату від проросійських сил СБУ повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про підозру Мураєву?

Служба безпеки повідомила, що зібрала нові докази підривної діяльності політика. Після початку повномасштабної війни колишній депутат виїхав з України й продовжив поширювати прокремлівські наративи.

В інтерв’ю називав російську агресію проти України "внутрішнім громадянським конфліктом".

Розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, намагався дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Закликав українців скласти зброю.

Виправдовував окупацію української території.

Також експолітик активно використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні в інтересах країни-агресорки.

Слідчі СБУ повідомили Мураєву про підозру за частинами 1 та 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.

Як вказали в Офісі Генпрокурора, підставою для підозри стало інтерв’ю на YouTube-каналі, оприлюднене у січні 2025 року. Під час розмови екснардеп заявив, що "його батьківщина - СРСР". Також він назвав війну в Україні "громадянською", заявивши, нібито воюють громадяни однієї країни. У цьому ж інтерв’ю він намагався перекласти відповідальність за початок війни з Росії на Україну. Експолітик стверджував, що країну-агресорку нібито "втягнули у цю війну". Колишній регіонал також поширював кремлівську пропаганду у власному Telegram-каналі.

Зверніть увагу! Євген Мураєв – колишній народний депутат України від проросійських "Партії регіонів" (2012 – 2014) та ОПЗЖ (2014 – 2019). У 2018 створив власну партію "Наші". Мураєв виїхав з України у 2022 році, певний час переховувався у Відні. Він перебуває у розшуку за державну зраду та розпалювання національної ворожнечі. У власних дописах він розповідав, що Україну нібито втягнули у війну зовнішні сили, уникав факту російської агресії, окупації території України.

Що відомо про держзрадників України?

Ще один нардеп, Олександр Дубінський, якого підозрюють у державній зраді і який перебуває у СІЗО, продовжував поширювати антиукраїнські матеріали. Правоохоронці з'ясували, що Дубінський поширював пропагандистські та антиукраїнські меседжі під час зустрічей з адвокатами.