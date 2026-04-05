Відповідними кадрами, які нібито підтверджують удар по Ірану, він поділився у своїй соціальній мережі Truth Social.

Що заявив Трамп про удар по Тегерану?

У дописі американський лідер стверджує, що внаслідок атаки було ліквідовано військових керівників Ірану.

Багатьох військових лідерів Ірану, які керували країною погано та нерозважливо, ліквідовано – разом із багато чим іншим – цим масованим ударом по Тегерану,

– зазначив він.

Водночас наразі відсутнє інші підтвердження цієї інформації. Також невідомо, коли саме та де були зняті оприлюднені відео з вибухами. Офіційні джерела Ірану поки не коментували заяву.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп виступив із черговим жорстким ультиматумом до Ірану, закликавши Тегеран негайно відновити судноплавство через Ормузьку протоку. У разі відмови, за його словами, країну може чекати "справжнє пекло". Американський президент впевнено заявляв, що легко зможе відкрити Ормузьку протоку, проте це займе деякий час.

