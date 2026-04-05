Відповідними кадрами, які нібито підтверджують удар по Ірану, він поділився у своїй соціальній мережі Truth Social.
Дивіться також Трамп готує масштабні кадрові "чистки" в уряді США, – Reuters
Що заявив Трамп про удар по Тегерану?
У дописі американський лідер стверджує, що внаслідок атаки було ліквідовано військових керівників Ірану.
Багатьох військових лідерів Ірану, які керували країною погано та нерозважливо, ліквідовано – разом із багато чим іншим – цим масованим ударом по Тегерану,
– зазначив він.
Водночас наразі відсутнє інші підтвердження цієї інформації. Також невідомо, коли саме та де були зняті оприлюднені відео з вибухами. Офіційні джерела Ірану поки не коментували заяву.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп виступив із черговим жорстким ультиматумом до Ірану, закликавши Тегеран негайно відновити судноплавство через Ормузьку протоку. У разі відмови, за його словами, країну може чекати "справжнє пекло". Американський президент впевнено заявляв, що легко зможе відкрити Ормузьку протоку, проте це займе деякий час.
Війна в Ірані: останні новини
4 квітня стало відомо, що Іран частково розблокував Ормузьку протоку, дозволяючи проходити суднам з "товарами першої необхідності". Проте, деталі того, хто саме може проходити через протоку – залишаються незрозумілими.
Відомо, що через бойові дії в Ірані, США втратила два літаки в один день. 3 квітня Іран збив літак американських ВПС F-15E. Згодом США втратили літак A-10 Warthog над Ормузькою протокою, пілот врятувався.
Раніше Politico писало, що у США починаються труднощі в Ірані. Американці стикаються з вибором між припиненням операції в Ірані з репутаційними втратами або переходом до наземних дій, оскільки стратегічні цілі для авіаударів майже вичерпані. Контроль Ірану над Ормузькою протокою створює економічний тиск на США. Демократи в Конгресі вимагають чіткої стратегії завершення конфлікту.