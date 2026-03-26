Война против Ирана уже обошлась США в десятки миллиардов долларов – и эта сумма продолжает расти. Американская стратегия, построена вокруг использования дорогостоящего высокоточного оружия делает любой затяжной конфликт экономически изнурительным, даже для крупнейшего в мире военного бюджета.

И пока американцы считают свои расходы в количестве использованных ракет и потерянной техники, союзники США в Персидском заливе теряют критическую инфраструктуру, за счет которой им удавалось обеспечивать свое стремительное и длительное развитие.

В то же время европейцы, хоть и имеют возможность избежать прямого участия в американо-израильской военной кампании, все же вынуждены непосредственно платить из-за резкого роста цен на энергоносители, а также рискуют окончательно разрушить отношения с Дональдом Трампом, который давно грезит выходом США из НАТО.

24 Канал проанализировал, сколько США уже успели потратить на войну против Ирана, почему счет для монархий Залива измеряется не только в деньгах, а также удастся ли Европе сохранить баланс и избежать нового энергетического кризиса. В экономических тонкостях последствий войны в Иране помог разобраться главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Сколько США тратят на войну против Ирана?

Первые недели войны США и Израиля против Ирана показали не столько военную динамику, сколько финансовую – и такого в долгосрочной перспективе не может себе позволить даже американский бюджет. Только за первые 6 дней войны американцы "сожгли" на иранском фронте более 11 миллиардов долларов, а уже к 12 дню войны эта сумма перевалила за 16,5 миллиарда.

Центр Стратегических и международных исследований (CSIS) даже отдельно указал, что каждая минута войны в Иране обошлась американским налогоплательщикам в 1,3 миллиона долларов. Стоит заметить, что в подсчетах CSIS не используется стоимость содержания американского контингента и техники, базирующихся в регионе, а также потенциальные расходы на восстановление исчерпанных запасов ракет и бомб.



Пентагон уже готовит отдельный запрос в американский Конгресс на 200 миллиардов долларов дополнительного финансирования для продолжения этой кампании. Таким образом, в плане стоимости война против Ирана автоматически становится в один ряд с самыми дорогими американскими войнами в Ираке и Афганистане.

Но ключевой вопрос заключается в другом: насколько в принципе целесообразно эти средства и вооружение тратятся? Начало кампании с массированным использованием ракет и бомб против иранских сил и военных объектов, а также ликвидация политической верхушки Ирана действительно выглядело эпично, как, собственно, следует из названия операции – "Эпическая ярость".

Но уже со временем, когда Иран начал "огрызаться", запуская дешевые "Шахеды" против американских военных и объектов на территории союзников США в Заливе, – цена войны резко возросла, сугубо из-за сопоставления стоимости американского оружия и пораженных им целей.



Сравнение количества потраченных средств в первые 6 дней войны в Иране с запланированными поставками на весь 2026 год / Источник CSIS

Сама же стратегия США базируется на массированном использовании дорогостоящего высокоточного оружия, а американские крылатые ракеты и боекомплект к системам ПВО стоят в десятки, а то и в сотни раз дороже цели, которые они уничтожают. По оценкам аналитиков, такая модель является экономически неустойчивой в длительной войне, особенно если интенсивность ударов со стороны Ирана будет сохраняться и в дальнейшем.

В дополнение, не такой очевидный, но от этого не менее критический фактор в подобных расчетах – это ресурсы. В современных ракетах используют критические минералы, или те же редкоземельные элементы, за добычу которых сам Трамп так активно выступает на протяжении всей своей каденции.

В издании Reuters прямо написали, что во многих американских боеголовках используется вольфрам – минерал, благодаря которому происходит пробитие толстых слоев брони или глубоких бункеров. Во время детонации весь использованный в ракете вольфрам уничтожается, и сейчас США и союзники уже начинают сталкиваться с определенным дефицитом вольфрама, а его цена за последнее время выросла более чем в четыре раза.



Трамп отложил запланированный на март визит в Китай из-за войны в Иране / Фото AFP

Важно и то, что около 80% всей мировой добычи вольфрама контролируется Китаем, и вывод здесь довольно очевиден: чем больше Штаты сжигают своего высокотехнологичного оружия, тем больше они усиливают позиции Пекина как главного экспортера. Китай уже вводил экспортные ограничения на редкоземельные элементы в ответ на тарифы со стороны Дональда Трампа, и сегодня президент США опосредованно отдает китайцам дополнительный рычаг давления против себя.

То есть, даже если США обеспечат себе тотальную победу над Ираном, использовав львиную часть собственных запасов оружия, они ставят себя в уязвимую позицию относительно своего главного стратегического оппонента – Китая.

В то же время, Иван Ус считает, что Китай все равно страдает из-за блокировки Ормузского пролива и именно поэтому давит на Иран для его разблокирования. Эксперт подчеркивает, что Китай не является страной, добывающей нефть и любые перебои с поставками могут быть критическими.

Иван Ус главный консультант Национального института стратегических исследований Затягивание этой ситуации явно играет против Китая. Здесь у меня возникает осторожное предположение, что возможно, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы эта война длилась дольше. Для них ситуация неприятная, но контролируемая, зато для Китая она значительно более болезненная. При этом главный конкурент США в глобальном экономическом и политическом измерении – это именно Китай.

Впрочем, ростом стоимости войны против Ирана недоволен как Конгресс США, так и простые американцы, которые все более скептически относятся к дальнейшему финансированию очередной затяжной войны на Ближнем Востоке. В конце концов, если темпы расходов не снизятся или война затянет на месяцы, основной вопрос будет заключаться не в том, смогут ли Штаты победить Иран, он постепенно трансформируется в более неудобный – могут ли они себе это позволить.

Новый энергетический кризис: как война в Иране влияет на экономику Европы?

На первый взгляд, региональная война США и Израиля против Ирана имеет вполне обозримые глобальные последствия. Тегеран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Сразу после начала войны цены на "черное золото" стремительно пошли в гору, из-за чего Европа вынуждена переживать уже второй энергетический кризис после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По биржевым данным, на фоне войны в Иране цены на нефть марки Brent уже выросли более чем на 50% – до уровня около 120 долларов за баррель на пике, что стало самым резким скачком за последние годы. И вопрос не просто в шоковой реакции на новую войну, рынки уже сегодня воспринимают эту ситуацию как признак долговременного дефицита нефти.



Иран установил тариф в 2 миллиона долларов с корабля за проход через Ормузский пролив / Фото AP

Самое интересное, что даже США не смогли полностью изолировать себя от таких жестких колебаний на глобальных рынках. Увеличение внутренней добычи нефти все равно не позволило избежать проблемы, и цены на американских АЗС так же пошли в гору, что в преддверии промежуточных выборов осенью этого года может быть фатальным для Республиканской партии.

Иван Ус главный консультант Национального института стратегических исследований Конечно, США могут увеличить добычу нефти – по крайней мере теоретически или ускорить договоренности с той же Венесуэлой. Трамп говорит, что эта ситуация на выборы не повлияет, но это сомнительно, когда цены на заправках растут. В США на это реагируют очень чувствительно, потому что для избирателей это один из ключевых индикаторов экономической ситуации.

В Европе же ситуация еще сложнее, ведь после отказа от российских энергоносителей ЕС стал значительно зависимым от импорта с Ближнего Востока, а следовательно – более уязвимым к любым проблемам в Персидском заливе. В результате рост цен на нефть автоматически влечет за собой подорожание электроэнергии и логистики, что в конечном итоге разгоняет инфляцию.

Европейский центробанк уже предупреждает о риске нового энергетического шока, который может ударить по промышленности и замедлить экономический рост всей Еврозоны. Для экономик, которые только начали восстанавливаться после предыдущего энергетического кризиса 2022 – 2023 годов, это означает возвращение к все знакомым проблемам: росту цен, снижению конкурентоспособности местных производств и сильного удара по кошелькам граждан.



Динамика цены природного газа в Европе от начала вторжения России в Украину до войны в Иране / Источник Semafor

Зато, эксперт Иван Ус считает, что Европа сегодня гораздо более устойчива к ценовым колебаниям, в частности, по газу. За годы полномасштабного вторжения ЕС удалось наладить поставки из стран Африки, Норвегии и тех же США, а это означает, что жесткого энергетического шока европейцам все же удастся избежать.

Сегодня цена природного газа в Европе выросла примерно до 60 евро за мегаватт-час. Если вспомнить 22 августа 2022 года, когда была зафиксирована самая высокая цена на газ за десятилетие, а возможно и за всю историю Европы, то цена была около 347 евро. Разница ощутима, и это свидетельствует о том, что Европа все же выстроила более диверсифицированную систему поставок газа,

– объясняет Иван Ус.

Параллельно Дональд Трамп продолжает ссориться с европейскими лидерами, обвиняя последних в бездействии. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что помощь от Европы ему вообще не нужна, а сегодня уже угрожает "плохими временами для НАТО", если европейцы не примут участия в операциях по разблокированию Ормузского пролива.

В итоге Европа оказалась в роли некоего заложника войны в Иране. Европейцы не принимают в ней прямого участия, призывают к деэскалации, но в то же время вынуждены платить вполне обозримую экономическую, политическую, а потенциально еще и цену, если Трамп окончательно решит разорвать связи с союзниками по НАТО.

Речь не только о деньгах: что теряют страны Залива от войны в Иране?

Но если для Соединенных Штатов война Иране измеряется в конкретных, хоть и миллиардных затратах здесь и сейчас, для союзников США в Персидском заливе ситуация совсем другая. Сегодня региональные монархии получают долгосрочные экономические потери и дальнейшие риски дестабилизации ситуации в своих странах.

Иранская тактика налетов дальнобойных дронов оказалась чрезвычайно успешной. Осознавая свою военную слабость по отношению к США, Тегеран начал активно выносить инфраструктуру американских союзников в Заливе.

Удары иранских "Шахедов" уже привели к частичной остановке нефтеперерабатывающих заводов в ОАЭ и полностью остановили работу крупнейшего газового месторождения в Катаре.



Производственный комплекс "Рас-Лаффан СПГ" горит после иранского удара / Фото Middle East Online

И расходы для этих стран измеряются не только в конкретном поврежденном оборудовании. Речь также о задержках в экспорте ресурсов, росте стоимости страхования кораблей и перебоях в работе портов. Получается более широкая потеря для всей экономики в этих странах.

И одной из самых больших уязвимостей местных монархий является даже не нефть или газ, а вода. В ответ на угрозы президента Трампа нанести удары по энергетике Ирана Тегеран пригрозил ответить поражениями критической инфраструктуры американских союзников, в том числе той, что опресняет морскую воду для повседневного потребления населением.

К примеру, в Саудовской Аравии или ОАЭ около 90% всей питьевой воды производится именно через опреснение. Иначе говоря, Иран угрожает ударить по жизненно необходимым объектам, которые обеспечивают населению базовые условия для существования. Такой сценарий будет означать не только экономические убытки на восстановлении инфраструктуры, но и вполне реальные риски масштабной гуманитарной катастрофы – со всеми сопутствующими последствиями, как политическими, так и социальными.

Частично может сложиться впечатление, что государства Залива даже могут получить определенную выгоду из-за резкого скачка цен на нефть или хотя бы компенсировать этими деньгами потери от иранских атак. Однако в реальности все, что сегодня получают страны региона, – это снижение инвестиционной привлекательности и жесткий удар по туризму, который в последние годы активно развивался даже в таких закрытых странах, как Саудовская Аравия.



Международный аэропорт Дубая был атакован иранским дроном / Фото AP

Эксперт Иван Ус подчеркивает, что регион всегда оставался рискованным, ведь фактор Ирана присутствовал все время. Зато сегодня вчерашние риски уже превратились в прямую угрозу, и для многих инвесторов это может стать своего рода "красным флажком" на годы вперед.

Иван Ус главный консультант Национального института стратегических исследований Люди выбирали Дубай, Абу-Даби или Доху как место для жизни, потому что считали их безопасными и стабильными. Сейчас этого ощущения уже нет. И это меняет восприятие региона для всех, кто инвестировал в эти города. Пока не изменится ситуация внутри Ирана, я не вижу возможности полноценного восстановления нормальной экономической жизни в этих странах.

Фактически же, страны Персидского Залива сегодня одни из лидеров в объемах потерь, как реальных, так и потенциальных. Их экспортные возможности ограничены, заводы остановлены, а туристы выезжают из-за проблем с безопасностью. Зато разъяренный сосед в лице Ирана, похоже, останется, и останется даже без изменений.

Дональд Трамп уже пытается создать впечатление, что цели его операции были выполнены, а иранский режим уже изменился, потому что там руководят страной уже "совсем другие люди". Прекратят ли эти "другие люди" атаки против соседей – вопрос открытый.

В конце концов, некогда цветущий оазис на Ближнем Востоке рискует высохнуть – без торговли, без толп туристов и буквально без воды. Война в Иране серьезно бьет по привлекательности всего региона, который только недавно начал считаться островком нормальности, развития и роскошного образа жизни в нестабильной среде. Сегодня же старания этих государств рискуют сорваться из-за затяжной войны с неопределенными целями и пока сомнительными результатами.