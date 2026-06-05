Таку думку висловила глава МЗС Латвії Байба Браже, цитує Delfi.

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Що має змінитись для переговорів?

За словами Байби Браже, глава Кремля і надалі прагне підкорити Україну, русифікувати її та не допустити її інтеграції до євроатлантичних структур. Водночас, вона наголосила, що Україна не відмовиться від свого суверенітету та права бути демократичною, незалежною державою.

Міністерка зазначила, що домовленості могли б бути досягнуті на технічному рівні. Однак на політичному, за словами Браже, вони безрезультатні та будуть такими, доки Росія не відмовиться від своїх цілей.

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Серед неприйнятних вимог для України глава МЗС Латвії назвала: надання офіційного статусу російській мові та Російській православній церкві, а також відмову від Донбасу. А для європейських держав і євроатлантичної спільноти неприйнятними є частина російських вимог щодо статусу України в НАТО і сил Альянсу.

За словами Браже, змусити Росії вести щирі перемовини та відмовитись від цілей може лише поєднання сили на полі бою та зусиль союзників по НАТО. Зокрема, вона назвала інвестиції в оборону, сили Альянсу, трансатлантичну єдність, підтримку України та послаблення Росії.

У цьому ключі Браже заявила, що російська економіка стикається зі значними труднощами, оскільки військова економіка "канібалізує все інше".

Тому міністерка закликала продовжити санкційний тиск на Москву та обмежити доступ агресора до технологій. Адже Росія атакує Україну новими ракетами та досі отримує технології подвійного призначення з Китаю та інших країн.

Нагадаємо, успіхи України на фронті та сукупність інших факторів спонукають європейські країни примусити Росію сісти за стіл переговорів. Німеччина, Франція та Велика Британія разом з Україною працюють над новою стратегією вже, щоб спробувати не допустити ще однієї важкої зими для українців.