Такое мнение высказала глава МИД Латвии Байба Браже, цитирует Delfi.

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Что должно измениться для переговоров?

По словам Байбы Браже, глава Кремля и в дальнейшем стремится подчинить Украину, русифицировать ее и не допустить ее интеграции в евроатлантические структуры. В то же время, она подчеркнула, что Украина не откажется от своего суверенитета и права быть демократическим, независимым государством.

Министр отметила, что договоренности могли бы быть достигнуты на техническом уровне. Однако на политическом, по словам Браже, они безрезультатны и будут такими, пока Россия не откажется от своих целей.

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Среди неприемлемых требований для Украины глава МИД Латвии назвала: предоставление официального статуса русскому языку и Русской православной церкви, а также отказ от Донбасса. А для европейских государств и евроатлантического сообщества неприемлемыми являются часть российских требований относительно статуса Украины в НАТО и сил Альянса.

По словам Браже, заставить Россию вести искренние переговоры и отказаться от целей может только сочетание силы на поле боя и усилий союзников по НАТО. В частности, она назвала инвестиции в оборону, силы Альянса, трансатлантическое единство, поддержку Украины и ослабление России.

В этом ключе Браже заявила, что российская экономика сталкивается со значительными трудностями, поскольку военная экономика "каннибализирует все остальное".

Поэтому министр призвала продолжить санкционное давление на Москву и ограничить доступ агрессора к технологиям. Ведь Россия атакует Украину новыми ракетами и до сих пор получает технологии двойного назначения из Китая и других стран.

Напомним, успехи Украины на фронте и совокупность других факторов побуждают европейские страны заставить Россию сесть за стол переговоров. Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной работают над новой стратегией уже, чтобы попытаться не допустить еще одной тяжелой зимы для украинцев.