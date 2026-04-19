Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Чому Трамп відмовився від захоплення острова Харк?

У матеріалі видання йдеться про залаштункові процеси в адміністрації Трампа під час війни з Іраном, зокрема про реакцію президента на можливі втрати та причини його рішень. За даними джерел, він остерігався відправлення військ у небезпечні зони, де частина солдатів могла бути поранена або загинути.

Зокрема, The Wall Street Journal зазначає, що Трамп "чинив опір відправленню американських солдатів для захоплення острова Харк", через який проходить близько 90% експорту іранської нафти. Попри запевнення радників у можливому успіху операції та стратегічних перевагах, президент вважав ризики неприйнятними.

Вони стануть легкою мішенню,

– сказав Трамп, якого цитують співрозмовники видання.

Також джерела розповіли, що Трамп емоційно відреагував на інформацію про збитий в Ірані американський літак і зникнення двох пілотів. За їхніми словами, він кілька годин вимагав негайно відправити військових на їхні пошуки.

Крім того, на рішення президента впливали спогади про Іранську кризу із заручниками, яку він вважав одним із найбільших провалів зовнішньої політики США.

Довідково! Йдеться про 444-денне протистояння (4 листопада 1979 – 20 січня 1981 років), під час якого іранські студенти захопили посольство США в Тегерані, взявши в полон близько 60 американців, 52 з яких протримали впродовж усього зазначеного періоду. Криза стала наслідком Ісламської революції, підірвала позиції США на Близькому Сході та завершилася звільненням заручників одразу після інавгурації Рональда Рейгана.

Водночас, за останній тиждень США та Іран ведуть активні перемовини через посередників щодо можливого мирного врегулювання. Представники Білого дому припускають, що прориву у переговорах можуть досягти вже найближчими днями, а також розглядають варіант подальших зустрічей у Пакистані.

До речі, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив в етері 24 Каналу, що, хоча знищення іранського режиму було важливим, Трамп прорахувався в стратегічних наслідках. Наразі, на думку експерта, немає можливостей для абсолютного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

