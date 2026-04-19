Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Почему Трампа просят ограничиться в интервью журналистам?

По информации The Wall Street Journal, беспокойство в команде Дональда Трампа возросло из-за его активного публичного поведения на фоне обострения на Ближнем Востоке и переговоров с Ираном. Президент нередко делает резкие или несогласованные заявления, которые могут расходиться с официальной позицией Белого дома.

В частности, Трамп неоднократно самостоятельно выходил на связь с журналистами и давал комментарии без предварительного согласования с советниками, иногда озвучивая громкие или противоречивые тезисы о войне и потенциальных шагах США.

Как отмечают источники, его ближайшее окружение прямо рекомендовало ограничить такие импровизированные интервью, ведь они усиливают ощущение нестабильности и затрудняют коммуникацию как с союзниками, так и с общественностью.

Впрочем, президент не всегда прислушивается к этим советам. По данным издания, он иногда даже шутит с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт, что уже успел сообщить журналистам важную информацию, о которой она узнает только после ее обнародования.

В материале также отмечается, что Трамп периодически соглашается сократить количество таких контактов с прессой, однако со временем возвращается к привычной манере общения.

