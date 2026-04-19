Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
Почему Трампа просят ограничиться в интервью журналистам?
По информации The Wall Street Journal, беспокойство в команде Дональда Трампа возросло из-за его активного публичного поведения на фоне обострения на Ближнем Востоке и переговоров с Ираном. Президент нередко делает резкие или несогласованные заявления, которые могут расходиться с официальной позицией Белого дома.
В частности, Трамп неоднократно самостоятельно выходил на связь с журналистами и давал комментарии без предварительного согласования с советниками, иногда озвучивая громкие или противоречивые тезисы о войне и потенциальных шагах США.
Как отмечают источники, его ближайшее окружение прямо рекомендовало ограничить такие импровизированные интервью, ведь они усиливают ощущение нестабильности и затрудняют коммуникацию как с союзниками, так и с общественностью.
Впрочем, президент не всегда прислушивается к этим советам. По данным издания, он иногда даже шутит с пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт, что уже успел сообщить журналистам важную информацию, о которой она узнает только после ее обнародования.
В материале также отмечается, что Трамп периодически соглашается сократить количество таких контактов с прессой, однако со временем возвращается к привычной манере общения.
Какие резкие заявления делал Трамп в последнее время?
Дональд Трамп намекнул на возможность проведения новой военной операции, направленной на "помощь" Кубе. Эту операцию президент США охарактеризовал, как "новый рассвет для Кубы".
Президент США также резко отверг предложение помощи от союзников по НАТО в вопросе Ормузского пролива. Он призвал союзников "держаться как можно дальше" от этого вопроса и назвал Альянс "бумагой"азвал Альянс "бумажным тигром".
Стоит отметить, что в Европе даже ближайшие идеологические союзники Трампа все чаще считают его обузой. Поэтому, по данным политиков, правые популисты, в частности пророссийская Марин Ле Пен и итальянский премьер Джорджия Мелони, начали дистанцироваться от главы Белого дома.