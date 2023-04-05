Об этом писало издание Iran International в четверг, 30 апреля, ссылаясь на два анонимных источника, знакомые с этим вопросом.

Почему возникли разногласия в верхушке Ирана?

Арагчи обвиняют в чрезмерной преданности военным структурам в ущерб государственным интересам.

Основная причина недовольства первых лиц Ирана то, что глава МИД перестал действовать как независимый дипломат.

Источники издания отметили, что Пезешкиан и Галибаф считают, что Арагчи ведет себя больше как помощник командующего Корпуса стражей исламской революции, а не как член правительства, который реализует официальную политику Ирана. В частности, он выполнял указания командующего КСИР Вахиди на ядерных переговорах, не информируя президента.

Глава иранского МИД координировал свои действия непосредственно с силовиками и часто действовал без ведома и надзора президента.

Ситуация обострилась настолько, что Пезешкиан в кругу приближенных выразил готовность отстранить министра, если он будет продолжать действовать в таком же духе.

Пезешкиан разочарован тем, что его поставили в "полный политический тупик", и что его даже лишили полномочий назначать замену чиновникам, погибших во время войны.

К слову, прошел всего месяц, с тех пор, как стало известно о глубоких разногласиях между президентом и руководством силового блока. Да и переговоры с США сорвались из-за конфликта внутри делегации.



Так, первые сообщения о разногласиях среди должностных лиц Ирана появлялись 28 марта, в частности, между Пезешкианом и командующим КСИР Вахиди, которого сейчас считают самой влиятельной фигурой в этих силах. Спор возник из-за ведения войны и ее разрушительных последствий для людей и экономики страны.

Почему сорвались переговоры?

Известно, что Арагчи проявил определенную гибкость в вопросе сокращения или полного прекращения финансовой и военной поддержки "Оси сопротивления", в частности группировки Хезболла.

Против этого резко выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и бывший высокопоставленный командир КСИР Мохаммед Багер Зольгадр.

В итоге такая несогласованность действий Тегерана стала очевидной и для американской стороны.

В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 апреля отмечал в интервью телеканалу Fox News, что иранская команда оказалась неспособной заключить любое соглашение без необходимости возвращаться в Тегеран для получения одобрения от "верховного лидера или кого-либо еще".

Стоит заметить, что военная операция США в Иране продолжается уже два месяца. Трамп явно рассчитывал закончить все быстрее, но просчитался. Есть угроза, что все затянется на годы, а может и десятилетия, заметил военнослужащий и политический консультант Александр Антонюк 24 Каналу.

Также Iran International пишет, ссылаясь на информированные источники в Иране, что спикер Галибаф ушел в отставку с должности председателя переговорной группы Ирана после того, как получил выговор за усилия включить вопрос ядерной энергетики в переговоры.

Глава МИД Арагчи выразил желание взять на себя руководство переговорами после ухода Галибафа. Он самостоятельно посетил Исламабад 24 апреля и передал предложение Тегерана, которое, по сообщениям СМИ, позже отклонил президент США.

К слову, позиции Трампа на фоне войны тоже пошатнулись. Уровень поддержки президента среди американцев снизился. Только 34% населения одобряют участие США в этом конфликте. В то же время эксперт по внешней политике Глеб Остапенко 24 Каналу рассказал, что сама операция против Ирана была необходимой, чтобы устранить режим аятолл, но стратегические ошибки при ее реализации повлекли ряд негативных последствий.

Что происходит в Иране сейчас?

США продолжают осуществлять блокаду иранских портов. Это может снова привести к росту нефтяных цен. Штаты также предлагают союзникам сформировать совместные военно-морские силы для обеспечения безопасности Ормузского пролива.

По состоянию на конец апреля Пентагон оценивал стоимость войны в Иране для США в 25 миллиардов долларов. Но издание CNN считает, что реальные расходы могут достигать 40 – 50 миллиардов долларов.

Также 29 апреля президент Трамп опубликовал в соцсетях изображение, где он в образе "Терминатора", и пригрозил Ирану. Он призвал иранский режим "собраться вместе" для подписания ядерной сделки.