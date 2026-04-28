Трамп сигнализировал, что вряд ли поддержит новое предложение Ирана по завершению конфликта, которая предусматривает открытие Ормузского пролива и перенос переговоров по ядерной программе на более поздний этап. По информации CNN и The New York Times, соответствующую позицию он озвучил во время совещания с советниками по нацбезопасности в Белом доме.

Почему Трамп может не принять соглашение с Ираном?

По словам источников, Вашингтон считает, что открытие пролива без решения вопросов по обогащению урана и запасов почти оружейного материала может лишить США ключевого рычага влияния. В то же время длительное блокирование этого стратегического маршрута уже вызвало резкий рост цен на энергоносители, в частности на топливо в самих США.

В Белом доме официально воздерживаются от комментариев относительно деталей переговоров. Пресс-секретарь администрации Оливия Уэльс заявила, что США не будут вести переговоры через прессу, подчеркнув, что соглашение возможно только при условии, что она будет отвечать интересам американского народа и не позволит Ирану получить ядерное оружие.

В то же время в команде Трампа нет единства относительно дальнейших шагов. Часть чиновников считает, что продолжение блокады может нанести серьезный удар по энергетическому сектору Ирана, заставив Тегеран пойти на уступки. Другие же убеждены, что позиции Ирана только укрепляются, а ключевые решения принимаются не переговорщиками, а высшим руководством, в частности Корпусом стражей исламской революции.

Государственный секретарь Марко Рубио отметил, что США не примут сценарий, при котором Иран будет контролировать доступ к проливу или устанавливать собственные правила прохода судов. По его словам, это противоречит принципам международного права и неприемлемо для Вашингтона.

Несмотря на сохранение режима прекращения огня, переговоры остаются напряженными. Дискуссии по Ормузскому проливу стали одним из ключевых пунктов международной повестки дня, в частности обсуждались на заседании Совета Безопасности ООН. Европейские союзники США также выражают обеспокоенность, опасаясь дальнейшей дестабилизации мировых рынков и углубления энергетического кризиса.

Обратите внимание! Экономист Иван Ус в комментарии 24 Каналу отметил, что нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, в частности в районе Ормузского пролива является выгодной для России. Кремль получает финансовые выгоды от этого обострения, в частности поставками нефти.

Что известно о мирных переговорах США и Ирана?

США и Иран продолжают закулисные переговоры по поэтапному соглашению, которая может снизить напряженность в регионе. Первым шагом в этом процессе рассматривается восстановление полноценной работы Ормузского пролива, что имеет ключевое значение для глобальных энергетических поставок.

В то же время самый сложный вопрос – ядерная программа Ирана – стороны планируют вынести на следующие этапы переговоров. Международные посредники активно пытаются сохранить диалог и оказывают давление на обе стороны, чтобы не допустить срыва дипломатического процесса.

По словам президента США Дональд Трамп, сначала Вашингтон получил от Тегерана предложение, которое не соответствовало ожиданиям американской стороны. Однако уже примерно через десять минут после отказа от встречи в Пакистане Иран передал новый вариант соглашения с более приемлемыми условиями.