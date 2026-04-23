Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.
Какое заявление по Ормузскому проливу сделал Трамп?
Трамп заявил, что сейчас в Иране происходит внутренняя путаница относительно лидерства.
Внутренняя борьба между "сторонниками жесткой линии", которые сильно проигрывают на поле боя, и "умеренными", которые совсем не умеренные (но пользуются уважением!), просто сумасшедшая!,
– заявил американский лидер.
Кроме того, он отметил, что американские силы сейчас имеют полный контроль над Ормузским проливом, фактически перекрыв движение судов в регионе. По словам Трампа, чтобы войти в пролив необходимо получить разрешение американских военно-морских сил. Такая ситуация будет продолжаться пока Иран не согласится на заключение мирного соглашения с США.
Сообщение Трампа в Truth Social / Скриншот
Важно! Недавно, 17 апреля, Иран объявлял об открытии важного стратегического пути Ормузского пролива, однако уже на следующий день возобновил блокаду. Напряженная ситуация между сторонами конфликта обостряет экономическую ситуацию в мире, однако некоторым странам это все же "играет на руку".
Экономист Иван Ус в комментарии 24 Канала заметил, что Россия только в "плюсе" от нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт добавил, что Москва получает значительно большие доходы, чем раньше, поскольку из-за дефицита энергоносителей цены на нефть на мировом рынке стремительно летят вверх.
Что этому предшествовало?
Заместитель председателя парламента Исламской Республики 23 апреля сообщил, что Иран получил первые выплаты за прохождение судов через Ормузский пролив.
В то же время Ормузский пролив сейчас остается заблокированным, тогда как напряжение в отношениях США и Ирана только растет.
Заметим, что Тегеран не согласился продолжать мирные переговоры по завершению войны на Ближнем Востоке с США.
Несколько позже 23 апреля Дональд Трамп заявил, что американские силы будут уничтожать любые суда, которые будут пытаться минировать пролив.
В то же время он в очередной раз напомнил, что 159 иранских военных судов уже были уничтожены.