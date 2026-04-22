Экономист Иван Ус в комментарии 24 Канала назвал возможное решение по решению ситуации, вызванной нестабильностью на Ближнем Востоке.

Что происходит в Ормузском проливе?

Эксперт констатировал, что 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива на время перемирия, но уже на следующий день Тегеран сообщил о возобновлении блокады этого стратегически важного пути в регионе.

Страна предупредила о возможности атак на суда, которые будут пытаться пройти проливом. По мнению экономиста, такая ситуация может повторяться множество раз, пока США не решатся на военную сухопутную операцию.

Он объясняет, что пока министр иностранных дел Ирана Аракчи заявляет об открытии Ормузского пролива, позиция КСИР свидетельствует об обратном, поэтому можно сделать вывод, что ключевая власть сосредоточена у последних.

Справочно. О возобновлении блокировки 18 апреля сообщил именно Корпус стражей исламской революции. Известно, что там такое решение объяснили продолжающейся блокадой иранских портов американской стороной.

Поэтому реальная власть в Иране четко понимает, что Ормуз – главный козырь в их руках в этой ситуации. Но если они потеряют возможность огневого контроля над Ормузом, то пролив будет разблокирован,

– говорит Иван Ус.

Зато, по словам эксперта, нестабильная ситуация на Ближнем Востоке, в частности в районе Ормузского пролива выгодна для России, которая получает финансовые выгоды от этого обострения, в частности поставками нефти.

Заметим, что блокирование пролива создает дефицит энергоносителей, что автоматически повышает цены на нефть на мировом рынке. Это позволяет России получать значительно большие доходы и запросы на продажу их энергоресурсов.

Какие последствия блокирования пролива?