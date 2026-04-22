Економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу назвав можливе рішення щодо вирішення ситуації, спричиненої нестабільністю на Близькому Сході.

Що відбувається в Ормузькій протоці?

Експерт констатував, що 17 квітня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки на час перемир'я, але вже наступного дня Тегеран повідомив про відновлення блокади цього стратегічно важливого шляху у регіоні.

Країна попередила про можливість атак на судна, які намагатимуться пройти протокою. На думку економіста, така ситуація може повторюватися безліч разів, поки США не наважаться на військову сухопутну операцію.

Він пояснює, що поки міністр закордонних справ Ірану Аракчі заявляє про відкриття Ормузької протоки, позиція КВІР свідчить про протилежне, тому можна зробити висновок, що ключова влада зосереджена в останніх.

Довідково. Про відновлення блокування 18 квітня повідомив саме Корпус вартових ісламської революції. Відомо, що там таке рішення пояснили триваючою блокадою іранських портів американською стороною.

Відтак реальна влада в Ірані чітко розуміє, що Ормуз – головний козир в їхніх руках в цій ситуації. Але якщо вони втратять можливість вогневого контролю над Ормузом, то протока буде розблокована,

– каже Іван Ус.

Натомість, за словами експерта, нестабільна ситуація на Близькому Сході, зокрема у районі Ормузької протоки є вигідною для Росії, яка отримує фінансові вигоди від цього загострення, зокрема поставками нафти.

Зауважимо, що блокування протоки створює дефіцит енергоносіїв, що автоматично підвищує ціни на нафту на світовому ринку. Це дозволяє Росії отримувати значно більші доходи та запити на продаж їхніх енергоресурсів.

Які наслідки блокування протоки?