Трамп сигналізував, що навряд чи підтримає нову пропозицію Ірану щодо завершення конфлікту, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та перенесення переговорів щодо ядерної програми на пізніший етап. За інформацією CNN та The New York Times, відповідну позицію він озвучив під час наради з радниками з нацбезпеки у Білому домі.

Дивіться також Жоден корабель не пройде: Трамп заявив, що США мають повний контроль над Ормузькою протокою

Чому Трамп може не прийняти угоду з Іраном?

За словами джерел, Вашингтон вважає, що відкриття протоки без розв'язання питань щодо збагачення урану та запасів майже збройового матеріалу може позбавити США ключового важеля впливу. Водночас тривале блокування цього стратегічного маршруту вже спричинило різке зростання цін на енергоносії, зокрема на пальне в самих США.

У Білому домі офіційно утримуються від коментарів щодо деталей переговорів. Речниця адміністрації Олівія Уельс заявила, що США не вестимуть перемовини через пресу, підкресливши, що угода можлива лише за умови, що вона відповідатиме інтересам американського народу та не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Водночас у команді Трампа немає єдності щодо подальших кроків. Частина посадовців вважає, що продовження блокади може завдати серйозного удару по енергетичному сектору Ірану, змусивши Тегеран піти на поступки. Інші ж переконані, що позиції Ірану лише зміцнюються, а ключові рішення ухвалюються не переговорниками, а вищим керівництвом, зокрема Корпусом вартових ісламської революції.

Державний секретар Марко Рубіо наголосив, що США не приймуть сценарій, за якого Іран контролюватиме доступ до протоки або встановлюватиме власні правила проходу суден. За його словами, це суперечить принципам міжнародного права і є неприйнятним для Вашингтона.

Попри збереження режиму припинення вогню, переговори залишаються напруженими. Дискусії щодо Ормузької протоки стали одним із ключових пунктів міжнародного порядку денного, зокрема обговорювалися на засіданні Ради Безпеки ООН. Європейські союзники США також висловлюють занепокоєння, побоюючись подальшої дестабілізації світових ринків і поглиблення енергетичної кризи.

Зверніть увагу! Економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу зазначив, що нестабільна ситуація на Близькому Сході, зокрема у районі Ормузької протоки є вигідною для Росії. Кремль отримує фінансові вигоди від цього загострення, зокрема поставками нафти.

Що відомо про мирні переговори США та Ірану?

США та Іран продовжують закулісні переговори щодо поетапної угоди, яка може знизити напруження в регіоні. Першим кроком у цьому процесі розглядається відновлення повноцінної роботи Ормузька протока, що має ключове значення для глобальних енергетичних поставок.

Водночас найскладніше питання – ядерна програма Ірану – сторони планують винести на наступні етапи переговорів. Міжнародні посередники активно намагаються зберегти діалог і чинять тиск на обидві сторони, щоб не допустити зриву дипломатичного процесу.

За словами президента США Дональд Трамп, спочатку Вашингтон отримав від Тегерана пропозицію, яка не відповідала очікуванням американської сторони. Однак уже приблизно через десять хвилин після відмови від зустрічі в Пакистані Іран передав новий варіант угоди з більш прийнятними умовами.