Соответствующее заявление посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф сделал по итогам переговоров в Париже 6 января, передает 24 Канал.

Как американцы оценили переговоры?

В состав делегации США входили специальный посланник Стив Уиткофф, советник президента Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер и советник Белого дома Джош Груенбаум.

Американские представители провели отдельные переговоры с европейскими лидерами, в частности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Стива Уиткоффа, стороны достигли существенного прогресса по нескольким ключевым направлениям, в частности относительно рамок двусторонних гарантий безопасности для Украины и плана долгосрочного экономического процветания и восстановления страны.

Стоит подчеркнуть, что "Коалиция желающих" также обнародовала заявление, в котором обозначила свои принципы предоставления гарантий безопасности. Речь идет также о Парижской декларации о развертывании многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.

Надежные гарантии безопасности и мощные обязательства по экономическому процветанию являются необходимыми условиями для достижения длительного мира в Украине, и мы будем продолжать совместно работать над этим,

– подчеркнул Уиткофф.

Он отметил, что заключенное соглашение откроет перед украинским народом "огромные возможности" после окончания войны, ведь "мощная и стабильная экономика неразрывно связана с надежными механизмами безопасности".

Кроме того, Уиткофф проинформировал, что переговоры в Париже продолжались в течение 10 часов и продолжатся с украинской делегацией уже в ближайшее время.

