Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив в ефірі 24 Каналу, що така тактика посилює паніку в Кремлі. Поява відео з ракетою "Фламінго" під Москвою, навіть якщо це неперевірена інформація, змушує росіян ще більше зосередитись на захисті столиці, що відповідає українським інтересам.

Чому росіяни зосереджують найпотужнішу ППО в Москві?

Росія готова жертвувати нафтопереробними заводами та військовими об'єктами, аби захистити столицю. Навколо Москви розмістили ЗРК С-300, С-400 та "БУКи". По периметру – "Панцир-С1" та "Панцир-С2", кожен з яких коштує понад 20 мільйонів доларів.

Росіяни заздалегідь підготували платформи для цієї техніки, щоб збивати українські безпілотники. Однак головне завдання України зараз – не удари по Кремлю, а методичне "промацування" російської ППО,

– пояснив Жмайло.

Росія додатково перекинула до столиці радіотехнічні полки для заглушення сигналів українських дронів засобами РЕБ.

"Ця концентрація сил свідчить про паніку в Кремлі. Якби Україна не мала реальної спроможності загрожувати Москві, то туди не стягувала б такі величезні ресурси", – переконаний експерт.

Фейк чи реальна атака: що стоїть за відео ракети над Москвою?

Російські пабліки опублікували відео нібито з польотом ракети "Фламінго" під час нічної атаки на Москву.

Експерт припустив, що росіяни навряд чи самі вигадали фейк про ракету, адже їм немає сенсу це робити – замість цього вони б показали збиті українські дрони, щоб продемонструвати "перемогу".

Хоча кадри не підтверджують ні геолокацію, ні точний час події, ключове питання – мотивація. Малоймовірно, що підконтрольні Кремлю блогери поширювали б таку інформацію навмисно,

– пояснив Жмайло.

Якби це поширювали якісь невідомі пабліки, можна було б припустити, що це українська інформаційно-психологічна операція.

"З боку росіян це, можливо, певний казус чи помилка в роботі з джерелами. Але факт залишається фактом: такі заяви лише сприяють Україні в подальших ударах по російській столиці, посилюючи паніку в Кремлі", – підсумував експерт.

