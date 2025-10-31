Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив в ефірі 24 Каналу, що така тактика посилює паніку в Кремлі. Поява відео з ракетою "Фламінго" під Москвою, навіть якщо це неперевірена інформація, змушує росіян ще більше зосередитись на захисті столиці, що відповідає українським інтересам.
Чому росіяни зосереджують найпотужнішу ППО в Москві?
Росія готова жертвувати нафтопереробними заводами та військовими об'єктами, аби захистити столицю. Навколо Москви розмістили ЗРК С-300, С-400 та "БУКи". По периметру – "Панцир-С1" та "Панцир-С2", кожен з яких коштує понад 20 мільйонів доларів.
Росіяни заздалегідь підготували платформи для цієї техніки, щоб збивати українські безпілотники. Однак головне завдання України зараз – не удари по Кремлю, а методичне "промацування" російської ППО,
– пояснив Жмайло.
Росія додатково перекинула до столиці радіотехнічні полки для заглушення сигналів українських дронів засобами РЕБ.
"Ця концентрація сил свідчить про паніку в Кремлі. Якби Україна не мала реальної спроможності загрожувати Москві, то туди не стягувала б такі величезні ресурси", – переконаний експерт.
Фейк чи реальна атака: що стоїть за відео ракети над Москвою?
Російські пабліки опублікували відео нібито з польотом ракети "Фламінго" під час нічної атаки на Москву.
Експерт припустив, що росіяни навряд чи самі вигадали фейк про ракету, адже їм немає сенсу це робити – замість цього вони б показали збиті українські дрони, щоб продемонструвати "перемогу".
Хоча кадри не підтверджують ні геолокацію, ні точний час події, ключове питання – мотивація. Малоймовірно, що підконтрольні Кремлю блогери поширювали б таку інформацію навмисно,
– пояснив Жмайло.
Якби це поширювали якісь невідомі пабліки, можна було б припустити, що це українська інформаційно-психологічна операція.
"З боку росіян це, можливо, певний казус чи помилка в роботі з джерелами. Але факт залишається фактом: такі заяви лише сприяють Україні в подальших ударах по російській столиці, посилюючи паніку в Кремлі", – підсумував експерт.
Що ще відомо про атаки на Росію?
- Москва зазнала атаки безпілотників увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня. У соцмережах з’явилися фото російської мобільної вогневої групи, яка обороняла район поблизу Кремля під час обстрілу.
- Атака дронів на Москву спричинила паніку серед російського керівництва – з району Кремля евакуювали літаки та перекрили вулиці. Військовий аналітик Іван Тимочко вважає, що це могла бути превентивна операція України, яка свідчить про ефективну координацію українських розвідувальних структур.
- У ніч на 26 жовтня територію Росії атакували 82 безпілотники, які вразили зокрема Тульську, Московську та Рязанську області. Жертв і серйозних руйнувань не зафіксовано, однак у Тульській області пролунало щонайменше десять вибухів.