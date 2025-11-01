Вранці у російському мінобороні заявили, що за ніч над країною нібито знешкодили майже 100 безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку дронів на Росію 1 листопада?

Так, у період з 23:00 31 жовтня до 7:00 1 листопада російська ППО, буцімто, знешкодила 98 українських дронів. Серед них:

45 – над Бєлгородською областю;

12 – над Самарською областю;

11 – над Московським регіоном, зокрема 6 БпЛА, що летіли на Москву;

10 – над Воронезькою областю

10 – над Ростовською областю;

4 – над Тульською областю;

по два – Липецькою і Рязанською областями;

по одному – над Курською і Калузькою областями.

Нагадаємо, що уночі під Москвою місцеві жителі чули вибухи. У підмосковному Жуковському зникло світло. Як стверджують в адміністрації міського округу, це сталося нібито "через автоматичне вимкнення обладнання напругою 10 кВ". Також від вибухів здригалася Тула.

Тим часом в Росавіації повідомляли, що в аеропортах Пензи, Самари, Саратова, Калуги і Тамбова введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден через загрозу дронів.

Які наслідки останніх українських ударів по Росії?