Вранці у російському мінобороні заявили, що за ніч над країною нібито знешкодили майже 100 безпілотників, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку дронів на Росію 1 листопада?
Так, у період з 23:00 31 жовтня до 7:00 1 листопада російська ППО, буцімто, знешкодила 98 українських дронів. Серед них:
- 45 – над Бєлгородською областю;
- 12 – над Самарською областю;
- 11 – над Московським регіоном, зокрема 6 БпЛА, що летіли на Москву;
- 10 – над Воронезькою областю
- 10 – над Ростовською областю;
- 4 – над Тульською областю;
- по два – Липецькою і Рязанською областями;
- по одному – над Курською і Калузькою областями.
Нагадаємо, що уночі під Москвою місцеві жителі чули вибухи. У підмосковному Жуковському зникло світло. Як стверджують в адміністрації міського округу, це сталося нібито "через автоматичне вимкнення обладнання напругою 10 кВ". Також від вибухів здригалася Тула.
Тим часом в Росавіації повідомляли, що в аеропортах Пензи, Самари, Саратова, Калуги і Тамбова введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден через загрозу дронів.
Які наслідки останніх українських ударів по Росії?
У ніч проти 31 жовтня у російських містах Владімір і Ярославль дрони атакували енергетичні об'єкти. Йдеться про підстанцію "Владімірская" і НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
Тоді ж дрони влучили по Орловській ТЕЦ. Там сталася пожежа, що спричинила пошкодження обладнання.
Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що один із 3 комплексів "Орешнік" успішно знищили в Капустиному Яру.