Утром в российском минобороны заявили, что за ночь над страной якобы обезвредили почти 100 беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на Россию 1 ноября?

Так, в период с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября российская ПВО, якобы, обезвредила 98 украинских дронов. Среди них:

  • 45 – над Белгородской областью;
  • 12 – над Самарской областью;
  • 11 – над Московским регионом, в частности 6 БпЛА, летевших на Москву;
  • 10 – над Воронежской областью
  • 10 – над Ростовской областью;
  • 4 – над Тульской областью;
  • по два – Липецкой и Рязанской областями;
  • по одному – над Курской и Калужской областями.

Напомним, что ночью под Москвой местные жители слышали взрывы. В подмосковном Жуковском пропал свет. Как утверждают в администрации городского округа, это произошло якобы "из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ". Также от взрывов содрогалась Тула.

Тем временем в Росавиации сообщали, что в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Калуги и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы дронов.

Каковы последствия последних украинских ударов по России?

  • В ночь на 31 октября в российских городах Владимир и Ярославль дроны атаковали энергетические объекты. Речь идет о подстанции "Владимирская" и НПЗ "Славнефть-ЯНОС".
  • Тогда же дроны попали по Орловской ТЭЦ. Там произошел пожар, повлекший повреждение оборудования.
  • Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что один из 3 комплексов ""Орешник" успешно уничтожили в Капустином Яру.