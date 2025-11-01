Утром в российском минобороны заявили, что за ночь над страной якобы обезвредили почти 100 беспилотников, передает 24 Канал.

Смотрите также На это рассчитывает Путин: военный раскрыл план врага на фронте

Что известно об атаке дронов на Россию 1 ноября?

Так, в период с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября российская ПВО, якобы, обезвредила 98 украинских дронов. Среди них:

45 – над Белгородской областью;

12 – над Самарской областью;

11 – над Московским регионом, в частности 6 БпЛА, летевших на Москву;

10 – над Воронежской областью

10 – над Ростовской областью;

4 – над Тульской областью;

по два – Липецкой и Рязанской областями;

по одному – над Курской и Калужской областями.

Напомним, что ночью под Москвой местные жители слышали взрывы. В подмосковном Жуковском пропал свет. Как утверждают в администрации городского округа, это произошло якобы "из-за автоматического отключения оборудования напряжением 10 кВ". Также от взрывов содрогалась Тула.

Тем временем в Росавиации сообщали, что в аэропортах Пензы, Самары, Саратова, Калуги и Тамбова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы дронов.

Каковы последствия последних украинских ударов по России?