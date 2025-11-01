Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире 24 Канала, что действия врага в Донецкой области направлены на несколько иное. Речь идет о тактическом преимуществе.
Какой план у россиян в Донецкой области?
Александр Мусиенко подчеркнул, что военное командование страны-агрессора поставило своим силам оперативную задачу – захватить всю Донецкую область.
Значительное количество российского наступательного потенциала концентрируется именно в Донецкой области. Соответственно благодаря постоянным атакам на этом направлении враг имеет определенные тактические успехи и пытается приблизиться к оперативной цели,
– сказал он.
В стратегическом смысле Россия стремится истощить украинские силы, давя по всей линии фронта. Главной целью является добиться прорывов на поле боя, чтобы Силам обороны было сложнее реагировать на события в Донецкой области.
Что происходит в Донецкой области: карта
Кроме этого, чтобы еще больше ослаблять оборону Украины, россияне бьют по тылу, атакуя города, в частности гражданскую энергетику, чтобы украинцы столкнулась с проблемами электро там газоснабжения.
Россияне считают, что деморализация в тылу должна стабилизировать фронт. По словам военнослужащего Сил ТрО ВС, к счастью, это не имеет успеха, но оккупанты, вероятно, не планируют отказываться от такой тактики.
Какова ситуация в Донецкой области?
Военное командование России доложило Владимиру Путину о якобы окружении Покровска, Мирнограда и Купянска. В ответ на это диктатор заявил, что эти города должны посетить иностранные журналисты, поэтому Россия готова прекратить огонь на 5 – 6 часов.
Группировка войск "Восток" опровергла заявления россиян об окружении украинских городов. Там это назвали пропагандой, однако ситуация на поле боя действительно сложная.
Несмотря на усиление штурмовых действий России, украинские военные держат оборону по всей линии фронта. На некоторых направлениях Силам обороны удается продвигаться вперед.