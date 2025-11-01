Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал в эфире 24 Канала, что действия врага в Донецкой области направлены на несколько иное. Речь идет о тактическом преимуществе.

Какой план у россиян в Донецкой области?

Александр Мусиенко подчеркнул, что военное командование страны-агрессора поставило своим силам оперативную задачу – захватить всю Донецкую область.

Значительное количество российского наступательного потенциала концентрируется именно в Донецкой области. Соответственно благодаря постоянным атакам на этом направлении враг имеет определенные тактические успехи и пытается приблизиться к оперативной цели,

– сказал он.

В стратегическом смысле Россия стремится истощить украинские силы, давя по всей линии фронта. Главной целью является добиться прорывов на поле боя, чтобы Силам обороны было сложнее реагировать на события в Донецкой области.

Кроме этого, чтобы еще больше ослаблять оборону Украины, россияне бьют по тылу, атакуя города, в частности гражданскую энергетику, чтобы украинцы столкнулась с проблемами электро там газоснабжения.

Россияне считают, что деморализация в тылу должна стабилизировать фронт. По словам военнослужащего Сил ТрО ВС, к счастью, это не имеет успеха, но оккупанты, вероятно, не планируют отказываться от такой тактики.

Какова ситуация в Донецкой области?