Что сказал Зеленский о расширении ударов по России?

Владимир Зеленский отметил, что главной тематикой Ставки была способности Украины для дальнобойных санкций против России. На встрече присутствовали как производители оружия, так и все, кто отвечает за его применение.

Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности,

– рассказал украинский президент.

Он также отметил, что украинская власть детально работает с производителями для долгосрочных контрактов.

"Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", – анонсировал глава государства.

Кроме того, Зеленский отметил, что он заслушал доклады о российских ударов против украинской инфраструктуры и энергетических объектов.

Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставке ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения,

– резюмировал украинский глава.

Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что атаки Украины на российские энергетические объекты могут стать эффективным способом достижения прекращения огня. По мнению эксперта, это поможет посадить Владимира Путина за стол переговоров.

