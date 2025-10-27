Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал президента Украины.
Что сказал Зеленский о расширении ударов по России?
Владимир Зеленский отметил, что главной тематикой Ставки была способности Украины для дальнобойных санкций против России. На встрече присутствовали как производители оружия, так и все, кто отвечает за его применение.
Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще большую. Определили задачи для расширения географии применения нашей дальнобойности,
– рассказал украинский президент.
Он также отметил, что украинская власть детально работает с производителями для долгосрочных контрактов.
"Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше", – анонсировал глава государства.
Кроме того, Зеленский отметил, что он заслушал доклады о российских ударов против украинской инфраструктуры и энергетических объектов.
Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставке ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения,
– резюмировал украинский глава.
Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что атаки Украины на российские энергетические объекты могут стать эффективным способом достижения прекращения огня. По мнению эксперта, это поможет посадить Владимира Путина за стол переговоров.
Где в России атаковали нефтебазы украинские дроны в последнее время?
В Московской области вечером 26 октября загорелся пожар на нефтебазе после атаки дронов. Этот объект расположен в Серпухове, что в Подмосковье.
В Генштабе ВСУ 23 октября подтвердили, что Украина Рязанский НПЗ. Также взрывы и масштабный пожар.
А ночью 22 октября был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Там зафиксировано попадание в одну из установок переработки нефти на территории предприятия.