Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал президента України.

До теми Пошкодження дамби у Бєлгороді могло зламати наступальні плани Росії

Що сказав Зеленський про розширення ударів по Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що головною тематикою Ставки була спроможності України для далекобійних санкцій проти Росії. На зустрічі були присутні як виробники зброї, так і всі, хто відповідає за її застосування.

Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності,

– розповів український президент.

Він також зазначив, що українська влада детально працює з виробниками для довгострокових контрактів.

"Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", – анонсував глава держави.

Окрім того, Зеленський наголосив, що він заслухав доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури й енергетичних обʼєктів.

Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення,

– резюмував український очільник.

До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів в етері 24 Каналу, що атаки України на російські енергетичні об'єкти можуть стати ефективним способом досягнення припинення вогню. На думку експерта, це допоможе посадити Володимира Путіна за стіл перемовин.

Де у Росії атакували нафтобази українські дрони останнім часом?