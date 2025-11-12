Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.

Что известно об атаке на Буденновск?

Местный губернатор подтвердил атаку и заявил, что силы ПВО якобы обезвредили БпЛА в регионе. По его словам, в результате атаки нет пострадавших.

Из-за обломков сбитых БпЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание,

– сказал он.

Момент взрыва в Буденновске / Фото Exilenova+

Мониторы объяснили, что целью атаки было предприятие "Ставролен". Этот газоперерабатывающий завод (ГПЗ) был построен в рамках комплекса завода "Ставролен". Он является дочерней компанией "Лукойла" и градообразующим предприятием.

Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 миллиарда метры кубические в год был введен в эксплуатацию в 2015 году на базе "Ставролен". Позже были начаты работы по строительству второй очереди газоперерабатывающей установки для увеличения мощностей на площадке. Таким образом, ГПЗ построен не отдельно, а как часть производственного комплекса завода "Ставролен".

