Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+.
Что известно об атаке на Буденновск?
Местный губернатор подтвердил атаку и заявил, что силы ПВО якобы обезвредили БпЛА в регионе. По его словам, в результате атаки нет пострадавших.
Из-за обломков сбитых БпЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание,
– сказал он.
Момент взрыва в Буденновске / Фото Exilenova+
Мониторы объяснили, что целью атаки было предприятие "Ставролен". Этот газоперерабатывающий завод (ГПЗ) был построен в рамках комплекса завода "Ставролен". Он является дочерней компанией "Лукойла" и градообразующим предприятием.
Первый комплекс ГПЗ мощностью около 2 миллиарда метры кубические в год был введен в эксплуатацию в 2015 году на базе "Ставролен". Позже были начаты работы по строительству второй очереди газоперерабатывающей установки для увеличения мощностей на площадке. Таким образом, ГПЗ построен не отдельно, а как часть производственного комплекса завода "Ставролен".
Какие регионы России атаковали в последнее время?
Недавно Силы обороны поразили НПЗ в Оренбургской области России. Расстояние до цели составило 1400 километров.
На этом НПЗ – четыре установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиационный керосин, битум, мазут, и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России.
Кроме того, 11 ноября Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Феодосии. А на временно оккупированных территориях Донецкой области было нанесено поражение по складу материально-технических средств российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино.