Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 листопада, повідомляє 24 Канал.
Відомо про загиблу людину внаслідок нічної російської атаки по столиці. Також є 25 постраждалих. У Черкасах та на околицях – вибухи. Працюють сили ППО. Дрони атакували Краснодарський край у Росії. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську. Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали. Повідомляється про велику пожежу на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ. В ОВА повідомили, що ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла його доставили до місцевої лікарні. Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ в ніч на 14 листопада. Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі,
Втрати ворога на 14 листопада
Київська область під масованою атакою
Росія атакувала Київ
Тимур Ткаченко
