Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 14 листопада, повідомляє 24 Канал.

07:22, 14 листопада

Відомо про загиблу людину внаслідок нічної російської атаки по столиці. Також є 25 постраждалих.

06:53, 14 листопада

Втрати ворога на 14 листопада

  • Особового складу – близько 1 156 400 (+1 040) осіб;
  • танків – 11 344 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 562 (+2);
  • артилерійських систем – 34 423 (+35);
  • РСЗВ – 1 540 (+0);
  • засобів ППО – 1 242 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 387 (+442);
  • крилатих ракет – 3 926 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 67 306 (+95)
  • спеціальної техніки – 3 996 (+0).
03:54, 14 листопада

У Черкасах та на околицях – вибухи. Працюють сили ППО.

03:06, 14 листопада

Дрони атакували Краснодарський край у Росії. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську.

Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали.

Повідомляється про велику пожежу на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ.

02:14, 14 листопада

Київська область під масованою атакою

В ОВА повідомили, що ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами.

Під ворожим ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти. На жаль, у Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. З термічними опіками тіла його доставили до місцевої лікарні.

01:06, 14 листопада

Росія атакувала Київ

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ в ніч на 14 листопада.

Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі,
– зазначив Тимур Ткаченко.