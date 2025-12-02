Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також У Болграді на Одещині пролунали вибухи

Що відомо про атаку по Україні 2 грудня?

У ніч проти 2 грудня російські війська атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.

Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків:

  • Брянськ,
  • Орел,
  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ – Росія,
  • Чауда – ТОТ АР Криму та Донецька.

Понад 35 із запущених дронів – "Шахеди". Попередньо, станом на ранок збито/подавлено 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях,
– ідеться в повідомленні.

Попередня атака: основне

  • В понеділок, 1 грудня, росіяни атакували 89-ма ударними БпЛА типу Shahed, ""Гербера"" та іншими дронами.

  • Близько 55 із запущених дронів – "Шахеди". Силами ППО збито/подавлено 63 ворожі БпЛА.

  • За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.