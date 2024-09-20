О чем говорила Урсула фон дер Ляйен

Как сообщает "Голос Америки", кроме подготовки к зиме, Урсула фон дер Ляйен также обсудила вопросы обороны, интеграции Украины в ЕС и многомиллиардные займы, которые государства Группы 7 пообещали предоставить из замороженных российских активов.

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Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Это мой восьмой визит в Киев, и он происходит накануне отопительного сезона, когда Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру.

Недавно Евросоюз объявил о выделении 160 миллионов евро, полученных от замороженных российских активов, для срочных гуманитарных потребностей Украины на эту зиму.

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Во второй половине этого года Россия снова усилила бомбардировки электростанций и других объектов энергетической системы Украины, уничтожив мощности, которые, по оценкам ЕС, примерно равны энергогенерационным мощностям трех балтийских государств.

Обратите внимание! Перед посещением Украины Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС стремится помочь в решении насущных потребностей населения и сделать энергетическую систему Украины более устойчивой в долгосрочной перспективе.

Она определила три приоритета для действий ЕС:

"Ремонт" – восстановление разрушенного;

"Соединение" – экспорт электроэнергии в Украину из стран ЕС;

"Стабилизация" энергопотока в Украине, в частности через децентрализацию производства электроэнергии и использования возобновляемых источников.

Кстати! Украине необходимо 17 гигаватт мощностей на эту зиму.