Почему будут расти доходы госбюджета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сообщил, что расходы на безопасность и оборону – ключевые для бюджета. На эти нужды было заложено 2,2 триллиона гривен.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Правительство на прошлой неделе утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Сегодня этот документ был представлен в Верховной Раде. Ожидаем, что доходы бюджета вырастут почти на 30%. Увеличение расходов предусматриваем почти на 20%.

Шмыгаль отметил, что налоги, которые заплатят украинцы, будут потрачены именно на военные нужды. А вот социальные программы, образование и медицину будут обеспечивать благодаря помощи международных партнеров.

Бюджет на вооружение и военную технику предлагаем увеличить на 65%. Это рост почти на 300 миллиардов гривен. Будет значительно больше украинских ракет, дронов, техники, снарядов,

– подчеркнул Шмыгаль.

Обратите внимание! С главными показателями госбюджета на 2025 год вы можете ознакомиться здесь.