Які країни Європи є популярними за працевлаштуванням

Юристка Єлизавета Мазур розповіла для 24 Каналу, що для українців є 5 найпопулярніших країн для працевлаштування: це Польща, Німеччина, Іспанія, Чехія та Словаччина.

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Польща залишається найближчою для українців і найкомфортнішою.

Єлизавета Мазур Юристка, спеціалізується на питаннях міграційного права Критерії за якими українці туди їдуть – це мова, кордон з Україною та доволі швидка адаптація. Крім того, чимало українського бізнесу, філій релокувалося у Польщу.

На другому місці Німеччина: у першу чергу, українці їхали туди за високими виплатами.

Але згодом уряд почав переводити українців на облік до центрів зайнятості для пошуку роботи. Це є гарним варіантом, адже більшість українців отримали гарні вакантні пропозиції, офіційну роботу і підставу для закріплення своїх документів у майбутньому в Німеччині.

Наприклад, якщо статус тимчасового захисту анулюють – буде підстава для того, щоб зробити собі робочу візу, або вид на проживання (ВНЖ) на підставі роботи.

Третє місце – це Іспанія, де достатньо велика українська діаспора, теплий клімат, схожий менталітет і безліч дійсно дієвих імміграційних програм.

Починаючи від візи для пошуку роботи, якщо іноземець ще не визначився, закінчуючи ВНЖ цифрового кочівника (Digital Nomad Visa) та віза, ВНЖ для фінансово незалежних осіб,

– додає Мазур.

Четверте місце для Чехії та Словаччини – майже ті самі підстави, що і Польща, але заробітні плати трішки вищі для медичних працівників та вигідне оподаткування для відкриття бізнесу.

Яку роботу обирають українці

За словами Єлизавети Мазур, найчастіше українці обирають філії українських компаній для працевлаштування: салони краси, IT-компанії, онлайн менеджери з продажів, CММ-спеціалісти, консультанти, помічники спеціалістів тощо.

У Польщі найпопулярнішими залишаються професії офіціантів (700 – 900 євро), будівельників (1 000 – 1 500 євро), сортувальників, пакувальників, збирачів (700 – 1 000 євро).

найпопулярнішими залишаються професії офіціантів (700 – 900 євро), будівельників (1 000 – 1 500 євро), сортувальників, пакувальників, збирачів (700 – 1 000 євро). До Німеччини їдуть найчастіше українці з медичною освітою, адже зарплата медсестер там становить від 1 800 євро (залежно від сфери та землі, де працювати). Інші місця посідають продавці (від 1 500 євро), автомеханіка (від 1 000 – 2 500 євро), інженери (від 3 500 євро).

їдуть найчастіше українці з медичною освітою, адже зарплата медсестер там становить від 1 800 євро (залежно від сфери та землі, де працювати). Інші місця посідають продавці (від 1 500 євро), автомеханіка (від 1 000 – 2 500 євро), інженери (від 3 500 євро). Іспанію дуже люблять IT-спеціалісти (від 3 000 євро), приватні підприємці (залежно від сфери зайнятості, масштабів компанії і так далі, стандарт від 2 500 – 3 000 євро), фотографи (до 2 500 євро орієнтовно), працівники туристичної галузі (900 – 2 500 євро).

дуже люблять IT-спеціалісти (від 3 000 євро), приватні підприємці (залежно від сфери зайнятості, масштабів компанії і так далі, стандарт від 2 500 – 3 000 євро), фотографи (до 2 500 євро орієнтовно), працівники туристичної галузі (900 – 2 500 євро). До речі, можна у список додати ще й Італію – туди переїжджають працівники ферм (800 – 1 500 євро), водії таксі (зарплата до 1 500 євро орієнтовно).

По всім країнам, якщо підбити "загальну картину" професій, то найпопулярнішими є професії некваліфікованої праці: водії, офіціанти та працівники готелю, доглядальники, збиральники, сортувальники, прибиральники, складські працівники,

– додає юристка.

Водночас трішки нижче посідають місця кухарі, електрики, медичні працівники за умови перекваліфікації, будівельники, IT-спеціалісти.

Які документи потрібно для офіційного працевлаштування

Юристка Мазур зауважує, що документи на офіційне працевлаштування потрібно готувати для тих, хто вже проживає на територіях Євросоюзу на підставі будь-яких документів легально та для тих, хто зараз поза межами Євросоюзу.

Стандартний пакет документів такий:

Закордонний паспорт з терміном дії мінімум 1 рік (найкраще біометричний),

Дозвіл на працевлаштування,

Робоча віза,

Офіційне запрошення та контракт з роботодавцем,

Дипломи, сертифікати з проставленням апостиля,

Довідка про відсутність судимості з України, і з країни, де ви проживали чи проживаєте більше ніж 3 місяці,

Медичне страхування.

Якщо людина вже проживає в ЄС по захисту і хочете працювати в тій країні, де у неї тимчасовий захист, то віза не потрібна, а лише документ про тимчасовий захист та реєстрація місця проживання. А от дозвіл на працевлаштування не потрібен для тримачів тимчасового захисту,

– каже пані Єлизавета.

А якщо людина проживає в Україні, не має захисту Євросоюзу, але хочете переїхати працювати за кордон, то першим кроком для цього буде підтвердження роботодавця про взяття на роботу та оформлення робочої візи.