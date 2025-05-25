Какие страны Европы являются популярными по трудоустройству

Юрист Елизавета Мазур рассказала для 24 Канала, что для украинцев есть 5 самых популярных стран для трудоустройства: это Польша, Германия, Испания, Чехия и Словакия.

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Польша остается ближайшей для украинцев и самой комфортной.

Елизавета Мазур Юрист, специализируется на вопросах миграционного права Критерии по которым украинцы туда едут – это язык, граница с Украиной и довольно быстрая адаптация. Кроме того, немало украинского бизнеса, филиалов релокувалося в Польшу.

На втором месте Германия: в первую очередь, украинцы ехали туда за высокими выплатами.

Но впоследствии правительство начало переводить украинцев на учет в центры занятости для поиска работы. Это является хорошим вариантом, ведь большинство украинцев получили хорошие вакантные предложения, официальную работу и основание для закрепления своих документов в будущем в Германии.

Например, если статус временной защиты аннулируют – будет основание для того, чтобы сделать себе рабочую визу, или вид на жительство (ВНЖ) на основании работы.

Третье место – это Испания, где достаточно большая украинская диаспора, теплый климат, похожий менталитет и множество действительно действенных иммиграционных программ.

Начиная от визы для поиска работы, если иностранец еще не определился, заканчивая ВНЖ цифрового кочевника (Digital Nomad Visa) и виза, ВНЖ для финансово независимых лиц,

– добавляет Мазур.

Четвертое место для Чехии и Словакии – почти те же основания, что и Польша, но заработные платы немного выше для медицинских работников и выгодное налогообложение для открытия бизнеса.

Какую работу выбирают украинцы

По словам Елизаветы Мазур, чаще всего украинцы выбирают филиалы украинских компаний для трудоустройства: салоны красоты, IT-компании, онлайн менеджеры по продажам, СММ-специалисты, консультанты, помощники специалистов и тому подобное.

В Польше самыми популярными остаются профессии официантов (700 – 900 евро), строителей (1 000 – 1 500 евро), сортировщиков, упаковщиков, сборщиков (700 – 1 000 евро).

самыми популярными остаются профессии официантов (700 – 900 евро), строителей (1 000 – 1 500 евро), сортировщиков, упаковщиков, сборщиков (700 – 1 000 евро). В Германию едут чаще всего украинцы с медицинским образованием, ведь зарплата медсестер там составляет от 1 800 евро (в зависимости от сферы и земли, где работать). Другие места занимают продавцы (от 1 500 евро), автомеханика (от 1 000 – 2 500 евро), инженеры (от 3 500 евро).

едут чаще всего украинцы с медицинским образованием, ведь зарплата медсестер там составляет от 1 800 евро (в зависимости от сферы и земли, где работать). Другие места занимают продавцы (от 1 500 евро), автомеханика (от 1 000 – 2 500 евро), инженеры (от 3 500 евро). Испанию очень любят IT-специалисты (от 3 000 евро), частные предприниматели (в зависимости от сферы занятости, масштабов компании и так далее, стандарт от 2 500 – 3 000 евро), фотографы (до 2 500 евро ориентировочно), работники туристической отрасли (900 – 2 500 евро).

очень любят IT-специалисты (от 3 000 евро), частные предприниматели (в зависимости от сферы занятости, масштабов компании и так далее, стандарт от 2 500 – 3 000 евро), фотографы (до 2 500 евро ориентировочно), работники туристической отрасли (900 – 2 500 евро). Кстати, можно в список добавить еще и Италию – туда переезжают работники ферм (800 – 1 500 евро), водители такси (зарплата до 1 500 евро ориентировочно).

По всем странам, если подвести "общую картину" профессий, то самыми популярными являются профессии неквалифицированного труда: водители, официанты и работники отеля, смотрители, сборщики, сортировщики, уборщики, складские работники,

– добавляет юрист.

В то же время немного ниже занимают места повара, электрики, медицинские работники при условии переквалификации, строители, IT-специалисты.

Какие документы нужны для официального трудоустройства

Юрист Мазур замечает, что документы на официальное трудоустройство нужно готовить для тех, кто уже проживает на территориях Евросоюза на основании любых документов легально и для тех, кто сейчас за пределами Евросоюза.

Стандартный пакет документов таков:

Загранпаспорт со сроком действия минимум 1 год (лучше всего биометрический),

Разрешение на трудоустройство,

Рабочая виза,

Официальное приглашение и контракт с работодателем,

Дипломы, сертификаты с проставлением апостиля,

Справка об отсутствии судимости из Украины, и из страны, где вы проживали или проживаете более 3 месяцев,

Медицинское страхование.

Если человек уже проживает в ЕС по защите и хотите работать в той стране, где у него временная защита, то виза не нужна, а только документ о временной защите и регистрация места жительства. А вот разрешение на трудоустройство не нужен для держателей временной защиты,

– говорит госпожа Елизавета.

А если человек проживает в Украине, не имеет защиты Евросоюза, но хотите переехать работать за границу, то первым шагом для этого будет подтверждение работодателя о взятии на работу и оформление рабочей визы.